Ribničani pred zahtevno nalogo v Minsku

Rokometaši Rika Ribnice in beloruskega SKA Minska so se na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala EHF danes v Ribnici razšli z neodločenim izidom 33:33 (15:13).

Zasedba iz dežele suhe robe je v prvem krogu evropskega pokala EHF zanesljivo opravila z estonsko ekipo Pölva Serviti, v današnji prvi tekmi drugega kroga pa po hudem boju remizirala s favoriziranim in zelo izkušenim moštvom iz beloruske prestolnice.

Varovanci domačega trenerja Damjana Škaperja so v obračunu z drugo najmočnejšo belorusko rokometno zasedbo prikazali toplo-hladno predstavo. Na trenutke so igrali sijajno, predvsem v začetku drugega polčasa, ko so si priigrali štiri gole prednosti (18:14 in 19:15), nato pa popustili in tekmecu dopustili, da so jih v 42. minuti ujeli (22:22).

V izenačenem nadaljevanju so ribniški rokometaši imeli priložnost za zmago, a so naredili preveč napak. SKA Minsk je bil bolj ali manj vseskozi v rahli prednosti, da pa zmaga ni odšla v vzhodni del Evrope, je poskrbel Miha Tomšič, ki je 16 sekund pred koncem izenačil na 33:33.

V slovenski ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Pucelj, ki je dosegel kar 11 golov, Tilen Strmljan in Gašper Horvat sta prispevala po štiri zadetke.

Povratna tekma bo v nedeljo, 13. oktobra, v Minsku.

Riko Ribnica : SKA Minsk 33:33 (15:13) ŠC Ribnica, sodnika: Di Domenico in Fornasier (oba Italija). Riko Ribnica: Bojić 1, Klarič, Strmljan 4, Horvat 4, Vujačić 2, Žagar 3, Knavs 1, Ranisavljević 2, Pahulje, Lešek 1, B. Nosan 2, Cimerman, Pucelj 11, Tomšič 1, M. Nosan, Setnikar 1. SKA Minsk: Maroz, Hmalkov 4, Leuhin 1, Hirik 6, Aljohin 5, Nikulenka 2, Stasjuk, Kamšik, Kišov, Krivenka 5, Rutenka 1, Ušal, Čerkaščenko 4, Bohan 1, Brouka 1, Šilovič 3. Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (3), SKA Minsk 4 (4). Izključitve: Riko Ribnica 12, SKA Minsk 16 minut. Rdeči karton: /.

