Celjani po zanesljivi zmagi ohranjajo lepo prednost pred Trebanjci

Vodilni Celjani so v 21. krogu rokometne lige NLB upravičili vlogo favorita in z 31:23 premagali Loko. Na vrhu imajo zdaj štiri točke prednosti pred Trebanjci, ki so v petek premagali Slovenj Gradec. Do zmage so v soboto prišli tudi člani Ivančne Gorice,ki so s 30:26 premagali zadnji Maribor, in Slovana, ki je z 32:28 ugnal Ormožane. Velenjčani so v petek na gostovanju v Kopru zmagali z 29:25 in se utrdili na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Že v sredo je Krka tesno premagala Dobovo.