Trebanjcem na poti do skupinskega dela evropske lige stoji portugalska ekipa

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanja na stari celini so si rokometaši velenjskega Gorenja že izborili mesto v skupinskem delu tekmovanja, tako kot nemška Füchse Berlin in Flensburg-Handewitt, francoska Nantes in Chambery, portugalska Sporting in Benfica, španska Logrono in Cuenca, poljska Glogow in Gornik Zabrze, danska Bjerringbro Silkeborg in Skjern, švedska Kristianstad in Sävehof, švicarska Kriens-Luzern in Kadetten Schaffhausen, hrvaški Nexe Našice, madžarska Tatabanya, slovaška Považska Bystrica, romunski Dinamo Bukarešta, srbska Vojvodina, Izvidžač iz BiH in črnogorski Lovćen.

Nasprotniki Celjanov v ligi prvakov so danski GOG Gudme, madžarski Veszprem, španska Barcelona, nemški Magdeburg, poljska Wisla Plock, francoski Montpellier in portugalski Porto. Foto: Vid Ponikvar

V elitni ligi prvakov bodo nastopili igralci Celja Pivovarne Laško. Slovenski prvak iz mesta grofov se je po žrebu, ki je bil že 27. junija, uvrstil v skupino B, njihovi tekmeci pa so danski GOG Gudme, madžarski Veszprem, španska Barcelona, nemški Magdeburg, poljska Wisla Plock, francoski Montpellier in portugalski Porto. Tekmovanje v ligi prvakov se bo začelo 13. in 14. septembra.

V evropskem pokalu bo slovenske barve zastopala novomeška Krka, ki bo v prvem krogu prosta, v drugem pa jo čaka estonska zasedba Viljandi. Prva tekma bo 14. ali 15. oktobra na Baltiku, povratna pa 21. ali 22. oktobra na Dolenjskem.

Skupinski tekmeci Krimovk so norveški Vipers Kristiansand, danska Esbjerg in Ikast, francoski Metz, madžarski Ferencvaros, romunski Rapid iz Bukarešte ter poljski Lubin. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V ženski konkurenci bodo v elitni ligi prvakinj nastopile rokometašice Krima Mercatorja, njihovi skupinski tekmeci so norveški Vipers Kristiansand, danska Esbjerg in Ikast, francoski Metz, madžarski Ferencvaros, romunski Rapid iz Bukarešte ter poljski Lubin. Tekme uvodnega kroga skupinskega dela bodo 9. in 10. septembra.

Slovenija v ženski evropski ligi nima svojih predstavnic, v evropskem pokalu pa bosta nastopala Mlinotest Ajdovščina in Litija. Zasedba iz Ajdovščine se bo v 2. krogu pomerila z grško Panoramo iz Soluna, ekipa iz Litije pa s črnogorskim Rudarjem iz Pljevlje. Prvi tekmi bosta 23. ali 24. septembra, povratni pa 30. septembra ali 1. oktobra.