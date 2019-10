Rokometna asa v Zlatorog privabila zvezdniško zasedbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uroš Zorman in Luka Žvižej se bosta tudi uradno poslovila od rokometnih igrišč.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Le še nekaj dni nas loči od Rokometne simfonije, poslovilne tekme slovenskih rokometašev Uroša Zormana in Luka Žvižeja v super zvezdniški zasedbi, ki jo bo v četrtek, 24. oktobra, gostila celjska Arena Zlatorog.

V slovenskem rokometnem hramu bomo poleg glavnih protagonistov in atraktivnega spremljevalnega programa, v katerem ne bo manjkalo zabave, smeha in nagradnih iger za obiskovalce, lahko videli številne svetovne zvezdnike.

Kot so danes sporočili z Rokometne zveze Slovenije, so prihod potrdili Ivano Balić, Sergej Rutenka, Talant Dušebajev, Petar Metličić, Laszlo Nagy, Ivan Čupić, Arpad Šterbik, Jose Javier Hombrados, Momir Ilić, David Davis, Domagoj Duvnjak, Mirza Džomba, Vedran Zrnić, Roman Pungartnik, Aleš Pajovič, Renato Vugrinec, Tomaž Tomšič, Gorazd Škof, Miha Zarabec, Ognjen Backović, Jure Dolenec, Sebastian Skube in še številni drugi.

Zorman in Žvižej sta predstavila ekipi za rokometno simfonijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vsekakor velja omeniti tudi trenerska imena, kot so Zvonimir Serdarušić, Kasim Kamenica, Boris Denić in Branko Tamše.

Glavni dvoboj Rokometne simfonije - poslovilne tekme slovenskih rokometnih zvezdnikov Luka Žvižeja in Uroša Zormana - bo v celjski Areni Zlatorog na sporedu ob 19.15, a pestro bo že precej prej. Ob 16. uri bo namreč na sporedu prva uradna tekma slovenske rokometne reprezentance na vozičkih, ki se bo na premieri pomerila s hrvaško izbrano vrsto, organizatorji pa obljubljajo (ognjen) šov, ki bo navdušil obiskovalce.

Team Zorman Team Žvižej Uroš Zorman (SLO) Srednji zunanji Luka Žvižej (SLO) Levo krilo Beno Lapajne (SLO) Vratar Gorazd Škof (SLO) Vratar Boštjan Ficko (SLO) Srednji zunanji Urban Lesjak (SLO) Vratar Jose Javier Hombrados (ŠPA) Vratar Ivan Gajić (SRB) Vratar Arpad Šterbik (SRB/MAD/ŠPA) Vratar Patrik Čavar (HRV) Levo krilo Zoran Jovićić (SLO) Levo krilo Tilen Kodrin (SLO) Levo krilo Manuel Štrlek (HRV) Levo krilo Nenad Bilbija (SLO) Levi zunanji Momir Ilić (SRB) Levi zunanji Aleš Pajović (SLO) Levi zunanji David Davis (ŠPA) Levo krilo Davor Dominković (HRV) Levi zunanji Ognjen Backović (SLO) Levi zunanji Sergej Rutenka (BLR/SLO) Srednji zunanji Miha Zarabec (SLO) Srednji zunanji Ivano Balić (HRV) Srednji zunanji Dean Bombač (SLO) Srednji zunanji Rok Praznik (SLO) Srednji zunanji Talant Dušebajev (ŠPA/RUS) Srednji zunanji Miha Žvižej (SLO) Krožni napadalec Domagoj Duvnjak (HRV) Srednji zunanji Igor Vori (HRV) Krožni napadalec Zoran Lubej (SLO) Krožni napadalec Tomaž Tomšič (SLO) Krožni napadalec Julen Aguinagalde (ŠPA) Krožni napadalec Renato Vugrinec (SLO) Desni zunanji Uroš Bundalo (SLO) Krožni napadalec Vid Kavtičnik (SLO) Desni zunanji Petar Metličić (HRV) Desni zunanji Laszlo Nagy (SLO) Desni zunanji Jure Dolenec (SLO) Desni zunanji Žikica Milosavljević (SRB) Desno krilo Marko Vujin (SRB) Desni zunanji Roman Pungartnik (SLO) Desno krilo Sebastian Skube (SLO) Levi zunanji Blaž Janc (SLO) Desno krilo Ivan Čupić (HRV) Desno krilo Vedran Zrnić (HRV) Desno krilo Uroš Bregar (SLO) Srednji zunanji Mirza Džomba (HRV) Desno krilo Dragan Gajić (SLO) Desno krilo Matej Gaber (SLO) Krožni napadalec

Strokovno vodstvo:

Team Zorman Team Žvižej Zvonimir Serdarušić Trener Boris Denić Trener Kasim Kamenica Trener Branko Tamše Trener Robert Beguš Trener Mišo Toplak Trener Bojan Čotar Trener Vladan Matić Trener Boštjan Makovec Trener Herman Wirth Trener Tine Svetic Trener Gorazd Žužek Maser Zoran Janković Vodja ekipe Vladimir Radulović Maser Radivoj Stanić Tehnični vodja Žan Rant Roos Fizioterapevt

Po poti Nachbarja in Bečirovića

"Uroš Zorman in Luka Žvižej, ki držita vsak svoj reprezentančni rekord - prvi v številu nastopov (225), drugi v številu doseženih golov (702) -, si zaslužita spektakel, katerega del ste lahko tudi vi. Rezervirajte si oktobrski večer za športni užitek par excellence in se s stoječimi ovacijami ter velikim aplavzom poklonite velikanoma slovenskega rokometa," v rokometni zvezi vabijo na dogodek.

Organizatorji po lanski izjemno uspešni Košarkarski simfoniji, poslovilni tekmi Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja, vnovič napovedujejo velik športni spektakel.

