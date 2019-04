Rokometna velikana še zadnjič v ritmu simfonije #foto

Pred četrto kvalifikacijsko tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo sta svoje dokončno slovo od profesionalnega naznanila velikana slovenskega rokometa Uroš Zorman in Luka Žvižej. Dolgoletna slovenska reprezentanta se bosta od rokometne žoge, nekdanjih soigralcev in navijačev poslovila 24. oktobra v Zlatorogu na posebnem športnem dogodku z naslovom Rokometna simfonija.

Konec lanskega avgusta sta se v Stožicah po taktih Košarkarske simfonije od profesionalne kariere poslovila Boštjan Nachbar in Sani Bečirović, zdaj pa se nova simfonija obeta v Celju. A ne košarkarska, temveč rokometna, na kateri bosta rokometni žogi v slovo v družbi največjih rokometnih imen pomahala Uroš Zorman in Luka Žvižej. Rokometni spektakel ob slovesu dveh rokometašev z največ nastopi za slovensko izbrano vrsto, bo v dvorano Zlatorog privabil svetovno rokometno smetano. Na dogodek so tako povabljeni zvezdniki kot so Nikola Karabatić, Dejan Perić, Aleš Pajovič, Uwe Gensheimer, Luc Abalo, Edvard Kokšarov, Vid Kavtičnik, Renato Vugrinec, Sergej Rutenka, Iker Romero, Blaž Janc, nekaj imen pa bo znanih kasneje.

Med povabljenci je tudi Nikola Karabatić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Z 225 nastopi kraljuje na vrhu reprezentančnih nastopov

Zorman je v dresu z reprezentančnim dresom odigral kar 225 tekem, kar je največ v zgodovini Slovenije. S Slovenijo je leta 2004 osvojil tudi srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. "Srečen sem, da bom lahko z rokometno simfonijo postavil piko na i moji karieri. Obeta se pravi rokometni praznik, saj so med povabljenimi sama velika rokometna imena. V Zlatorogu bo zbrana rokometna smetana, zato verjamem, da to res lep dogodek, s katerim se bova poslovila na pravi način," je na današnji novinarski konferenci povedal Zorman, ki bo po novem opravljal delo pomočnika in svetovalca Veselina Vujovića na slovenski klopi.

Zorman je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 in v Riu 12 let kasneje. Nase je močno opozoril tudi na klubski sceni, kjer je med drugim igral za Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real in nazadnje za Kielce, kjer trenutno deluje kot pomočnik trenerja. 39-letni nekdanji rokometaš je štirikrat v svoji karieri stopil tudi na vrh evropske klubske scene.

Uroš Zorman je nov pomočnik Veselina Vujovića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V dresu z reprezentančnim grbom zabil 702 gola

Podobno kot Zorman je tudi Žvižej v slovenskem rokometu pustil ogromen pečat. Z 217 odigranimi tekmami na večni lestvici nastopov v slovenski izbrani vrsti zaostaja le za Zormanom, kar 702-krat je prerešetal mrežo nasprotnikov, s čimer je daleč najboljši strelec reprezentance.

"Ko me je Uroš poklical in mi predlagal izvedbo simfonije, nisem dolgo okleval. Vesel sem, da bova najino rokometno zgodbo zaključila v družbi najinih prijateljev oziroma s tistimi, ki so naju spremljali ves čas najine kariere. Se že veselim, da bova na najboljši možni način v Zlatorogu še zadnjič skupaj vrgla žogo proti golu in tako dodala še zadnji delček k najinima zgodbama," je ob naznanitvi Rokometne simfonije povedal Žvižej, ki je večino kariere preživel v Celju.

Luka Žvižej se veseli zadnje tekme v Zlatorogu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

38-letni Celjan je med drugim igral tudi za Barcelono, s katero je med drugim osvojil tudi ligo prvakov, Pick Szeged in nemški Minden. Slovensko reprezentanco je zastopal tudi na olimpijskih igrah v Atenah, devet let kasneje pa je s Slovenijo na svetovnem prvenstvu zasedel četrto mesto. Reprezentančni dres pa je slekel leta 2016.

Predstavitev rokometne simofnije, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

