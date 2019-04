Slovenci v Celju odpihnili Nizozemce in se uvrstili na EP!

Slovenski rokometaši so na kvalifikacijski tekmi v Celju porazili Nizozemsko in si že zagotovili vozovnico za evropsko prvenstvo 2020 na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.

Slovenski rokometaši na četrtkovem dvoboju z Nizozemci v Almereju niso blesteli, a vseeno izvlekli zmago, na povratnem obračunu pred domačimi navijači v polni kultni dvorani Zlatorog pa so pokazali pravi obraz in sicer nadvse neugodne Tulipane odpihnili s 20:23.

Domačo tekmo z "oranžnimi" so odigrali tudi Rok Ovniček, Rok Zaponšek, Mario Šoštarič in kapetan Vid Kavtičnik. Iz postave, ki je potovala na Nizozemsko, pa so izpadli Gašper Marguč, Aleksander Špende, Jure Dolenec in Urban Lesjak.

Galerija s tekme v Zlatorogu (foto: Vid Ponikvar):

Slovenska izbrana vrsta je po štiri odigranih tekmah z osmimi točkami na vrhu lestvice skupine 4 in že uvrščena na EP. Varovance Veselina Vujovića junija čakata še gostovanje v Latviji in domača tekma z Estonijo.

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu nastopa 32 reprezentanc, ki so razdeljene v osem skupin po štiri. Na glavni turnir se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe, na evropsko prvenstvo pa so že uvrščene gostiteljice prvenstva (Avstrija, Švedska, Norveška) in Španija, ki si je nastop prislužila z osvojitvijo zadnjega evropskega naslova. Leta 2020 bo na evropskem prvenstvu prvič namesto 16 nastopilo 24 reprezentanc.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4

Poročilo s tekme



Estonija : Latvija 18:24 (11:10) Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4 12. ali 13. junij:

Latvija - Slovenija



15. ali 16. junij:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3.

