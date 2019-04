Slovenci v zaključku tekme do zmage

Slovenska rokometna reprezentanca je na Nizozemskem v zadnji minuti prišla do zmage s 27:26. To je bilo sploh prvo vodstvo Slovencev na tekmi. Blaž Janc je bil eden ključnih za zmago.

Slovenska rokometna reprezentanca je na Nizozemskem v zadnji minuti prišla do zmage s 27:26. To je bilo sploh prvo vodstvo Slovencev na tekmi. Blaž Janc je bil eden ključnih za zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski rokometaši so v predmestju Amsterdama hodili po robu in se močno poigrali s svojim ugledom, v končnici dvoboja pa so po pravi srhljivki vendarle premagali Nizozemce in naredili korak v pravo smer ter se še bolj približali nastopu na evropskem prvenstvu, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Absolutna junaka dvoboja sta bila Blaž Janc in Urh Kastelic. Prvi je v predzadnji minuti dvoboja izsilil prekršek, nato pa v napadu zabil zmagoviti gol za prvo slovensko vodstvo na celotni tekmi in končno zmago, drugi pa je nanizal nekaj izjemno pomembnih obramb.

Slovenci so tako po uvodnih zmagah nad Latvijci in Estonci osvojili tretji par točk in so s 100-odstotnim izkupičkom v vodstvu v kvalifikacijski skupini 4. Svoj točkovni izkupiček bodo lahko povečali že v nedeljo, ko se bodo z Nizozemci ponovno srečali v celjskem Zlatorogu.

Slovenski rokometaši izjemno medlo odprli dvoboj v Almereju. Uvodni postavi - na vratih je bil Urban Lesjak, na krilnih položajih Tilen Kodrin in Gašper Marguč, na zunanjih položajih Borut Mačkovšek, Jure Dolenec in Dean Bombač, na mestu krožnega napadalca pa Blaž Blagotinšek - je velikanske težave povzročala domača obramba 5-1, občasno tudi 4-2.

Izbranci Veselina Vujovića so v uvodu tekme naredili kopico osnovnošolskih napak, sprožili številne strele iz neizdelanih akcij in zastreljali dve sedemmetrovki, vse to pa so njihovi mednarodno neizkušeni, a izjemno srčni gostitelji kaznovali in Slovence pahnili v neroden položaj.

Veselin Vujović še zdaleč ne more biti zadovoljen z videnim. Foto: Gulliver/Getty Images

Po vsega sedmih minutah igre je prekipelo tudi selektorju Veselinu Vujoviću, pri zaostanku 3:7 je zahteval minuto odmora, a njegovi napotki niso pomagali, podoba njegovih varovancev na tukajšnjem igrišču je bila še naprej bleda, tudi zavoljo porozne obrambe 6-0, zaostanek pa je medtem narasel že na pet golov (4:9).

Vujović je zamenjal celotno zunanjo vrsto, v ogenj potisnil Miho Zarabca, Nejca Cehteta, Aleksandra Špendeta in Janca. Slovenska igra je počasi začela dobivati lepšo podoba, tudi po zaslugi veliko bolj učinkovite obrambe 5-1 (na špici je bil Zarabec), a tudi zavoljo bravurornih obramb vratarja Kastelica.

Slovenci so se v drugem delu prvega polčasa podali v odkrit lov na Nizozemce, iz minute v minuto je bil njihov primanjkljaj v golih vse manjši, dokončno pa so jih ujeli v 28. minuti, ko je Janc izenačil na 11:11.

Obrazi maloštevilne slovenske "navijaške skupine" v tukajšnjem Topsportcentrumu - sestavljali so jo predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, generalni sekretar Goran Cvijić in dva člana predsedstva RZS Boštjan Kozole in Bor Rozman ter okoli deset Slovencev, ki živijo na Nizozemskem - so bili veliko manj zaskrbljeni kot v uvodu tekme, a pravega zadovoljstva ni bilo.

Dean Bombač je ob koncu spretno zadržal žogo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi zaradi vnovičnega dokaj medlega uvoda v drugo polovico tekme. Slovenska uvodna postava - v njej so priložnost dobili Matic Verdinek, Nik Henigman in Matic Suholežnik, ki v prvem polčasu niso stopili na igrišče - je bila znova na hudi preizkušnji in si je hitro priigrala zaostanek štirih golov (14:18).

Vujovićevi varovanci so znova morali vpeti vse svoje moči, da so ujeli igralce iz dežele tulipanov. V 44. minuti so po golu Marguča nevtralizirali zaostanek in izenačili na 20:20. Ko je že kazalo, da so ujeli pravi ritem, pa je znova sledil padec. V 52. minuti je njihov zaostanek znova narasel na dva gola (23:25).

A Slovenci so v odločilnih trenutkih vendarle osvojili obe točki. Odločilno vlogo je pri tem odigral Janc, ki je najprej izsilil prekršek, nato pa dosegel gol za prvo vodstvo s 27:26. V zadnjih dvajsetih sekundah je Slovenija igrala brez izključenega Mačkovška, v zadnjem napadu pa je Bombač spretno ukradel žogo tekmecem in odločil razplet razburljivega dvoboja.

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11) Topsportcentrum Almere, gledalcev 2000, sodnika: Bonifert in Olah (oba Madžarska).

Nizozemska: Ravensbergen, Kooijman, Baijens, Leenders 1, Sluijters 2, L. Steins 3, Schagen 4 (1), I. Steins 1, Schoenaker, Smits, Adams, Boomhouwer 8 (1), Jerry 6, Smit, Eijlers, Ten Velde.

Slovenija: Lesjak, Kastelic, Blagotinšek, Verdinek, Henigman, Marguč, Janc, Dolenec, Poteko, Cehte, Kodrin, Zarabec, Špende, Bombač, Mačkovšek, Suholežnik.

Sedemmetrovke: Nizozemska 3 (2), Slovenija 9 (7).

Izključitve: Nizozemska 6, Slovenija 10 minut.

Rdeči karton: /.

Preberite še: