Vujović zahteva drugačen pristop

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Veselin Vujović je bil po januarski pripravljalni akciji v Franciji izjemno besen na svoje varovance. Po dveh visokih porazih v Rouenu jim je očital ležeren pristop in pomanjkanja patriotizma, vse to bodo v tem tednu, ko sta na sporedu kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko, morali izboljšati.

"Res je, na nekatere svoje izbrance sem bil po akciji v Franciji močno jezen, najbolj pa sem izpostavil Boruta Mačkovška. Po drugi strani pa me je ta fant navdušil, saj se je zrelo odzval na moje kritične besede in jih je sprejel povsem dobronamerno," je v zvezi s tem dejal Vujović.

Pred slovenskimi rokometaši sta izjemno pomembna kvalifikacijska dvoboja za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji. Na uvodnih dveh tekmah so zanesljivo premagali Latvijo in Estonijo, v četrtek, 11. aprila, v Almereju (19.30) in v nedeljo, 14. aprila, v Celju (17.00) pa bodo na nasprotni strani igrišča imeli na papirju drugega najmočnejšega tekmeca v kvalifikacijski skupini 4.

Na obeh tekmah bodo od stalnih članov manjkali Matej Gaber, ki se je poškodoval na nedeljski finalni tekmi madžarskega pokala, ter Darko Cingesar in Klemen Ferlin. Na prvo tekmo na Nizozemsko ne bo odpotoval niti Vid Kavtičnik. Igralec francoskega Montpellierja ima gnojno angino, poleg njega bodo doma ostali še vratar Rok Zaponšek, krilni igralec Mario Šoštarič in organizator igre Rok Ovniček, ki je bil v zadnjih dveh pod zdravniško oskrbo zaradi poškodbe gležnja.

"Nizozemska v rokometnih krogih nima velike veljave, a gre za resno izbrano vrsto"

"Rokometna kakovost je na naši strani, a to moramo dokazati na igrišču." Foto: Mario Horvat/Sportida Nizozemska moška izbrana vrsta na rokometnem področju resda nima pomembnejše vloge in živi globoko v senci svoje mednarodno uveljavljene ženske reprezentance, a to ekipo krasi izjemen moštveni duh, zanjo pa so dvoboji z bolj uveljavljenimi moštvi vselej vedno velik motiv.

"Nizozemska v rokometnih krogih nima velike veljave, a gre za resno izbrano vrsto. Nekateri njihovi igralci nastopajo v Nemčiji, eden celo v slovitem Flensburgu, kar zgovorno priča o njihovi kakovosti," je dejal Črnogorec.

"Zelo resno se bomo lotili obeh dvobojev proti Nizozemski. Že na tej akciji si želimo zagotoviti prvo mesto v naši kvalifikacijski skupini in razrešiti vse dvome o nastopu na EP. Rokometna kakovost je na naši strani, a to moramo dokazati na igrišču," je dodal Vujović.

"Znan sem po tem, da na vseh tekmah ponudim priložnost vsem svojim varovancem, nenazadnje sem jih tudi zaradi tega povabil v reprezentanco, o njihovi minutaži pa odloča njihova trenutna pripravljenost, taktika, sposobnosti tekmeca, ... Ponosen sem, da so to igralci v celoti sprejeli in zavoljo tega v teh mojih štirih letih na klopi Slovenije ni bilo nobenega spora," je dodal Vujović.

Slovenija bo pred odhodom do Amsterdama - tam se bo podala v sredinih zgodnjih jutranji urah prek zagrebškega letališča - danes v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru opravila dva treninga, zadnjega pa še na samem prizorišču v nekoliko futuristični dvorani v predmestju največjega nizozemskega mesta.