V Zreče prišlo šest rokometašev, drugi v ponedeljek

Zgolj šest članov slovenske moške rokometne reprezentance je prišlo na današnji zbor v Zreče. Drugi reprezentanti imajo klubske obveznosti in se bodo ekipi pridružili v ponedeljek. Med manjkajočimi je tudi selektor Veselin Vujović, ki se bo drevi pridružil izbrani vrsti.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je danes ob 13. uri začela priprave za drugi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2020. Po uvodnih zmagah nad Latvijo in Estonijo se bo dvakrat pomerila z Nizozemsko. Prva tekma bo v četrtek, 11. aprila, v Almereju ob 19.30, druga pa v nedeljo, 14. aprila, v celjskem Zlatorogu ob 17. uri.

Na današnji zbor so prišli Blaž Janc, Tilen Kodrin, Urh Kastelic, Rok Zaponšek, Rok Ovniček in Vid Poteko, drugi člani slovenske reprezentance Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Matej Gaber, Nik Henigman, Vid Kavtičnik, Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Mario Šoštarič, Aleksander Špende in Miha Zarabec pa se bodo svojim soigralcem zavoljo klubskih obveznosti pridružili šele v ponedeljek.

"Kot vedno rad poudarim, je nekaj najlepšega priti domov in spet videti reprezentančne soigralce. V ponedeljek bomo že v popolni postavi, tako da nas danes čaka nekoliko bolj sproščen začetek, od jutri naprej pa se priprave začnejo na polno. Misli so že popolnoma usmerjene proti obema tekmama z Nizozemsko. V poštev prideta le dve zmagi, da dosežemo ta cilj, bo treba trdo delati," je ob prihodu v tradicionalni pripravljalni tabor slovenskih rokometašev dejal Janc.

Slovenija je po dveh odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini 4 zbrala vse štiri točke, Nizozemska in Latvija po dve, Estonija pa je brez točk. Na zaključni turnir, ki bo v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji, se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz te skupine.