Rokometašice dobile kvalifikacijske tekmice za EP 2020

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na žrebu v danski prestolnici dobila kvalifikacijske tekmice za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 4. in 20. decembrom 2020 na Danskem in Norveškem. Slovenija bo igrala v skupini 3, v njej so še Nemčija, Belorusija in Kosovo.

V skupini 1 bodo igrale Nizozemska, Španija, Avstrija in zmagovalka kvalifikacijske skupine, v kateri nastopajo Izrael, Finska, Grčija in Luksemburg, v skupini 2 Črna gora, Madžarska, Italija in Litva, v skupini 4 Rusija, Srbija, Slovaška in Švica, v skupini 5 Švedska, Češka, Severna Makedonija in Portugalska, v skupini 6 Francija, Hrvaška, Turčija in Islandija, v skupini 7 pa Romunija, Poljska, Ukrajina in Ferski otoki.

Kvalifikacije - na sporedu bo šest krogov po dvokrožnem sistemu - se bodo pričele 25. septembra letos, končale pa 31. maja prihodnje leto.

Na evropsko prvenstvo 2020 sta se že neposredno uvrstili prirediteljici zaključnega turnirja stare celine, poleg njiju bosta nastopili še po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin.

Selektor Uroš Bregar bo skušal Slovenke popeljati na sedmo evropsko prvenstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do zdaj najboljše devete

Slovenija je doslej šestkrat nastopila na evropskih prvenstvih, najboljši izid pa je dosegla na Madžarskem 2004, kjer je zasedla deveto mesto. Na svojem premiernem nastopu na EP na Danskem 2002 je osvojila deseto, v Franciji 2018 13., na Švedskem 2014 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa zadnje, 16. mesto.

Ob tem kaže omeniti, da se bodo izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja v prvi polovici junija dvakrat pomerile s Severnimi Makedonkami v kvalifikacijah za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem. Prvo tekmo bodo igrale 2. junija v Skopju, povratno pa 6. junija v Celju.

