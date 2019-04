S tremi treningi in brez Gabra nad Nizozemce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem ciklu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji 2020 osvojila vse štiri točke na obračunih proti Latviji in Estoniji, v tem tednu pa sta pred njo dve tekmi z Nizozemsko, na papirju najzahtevnejšo tekmico v skupini 4.

Prva tekma se bo v četrtek, 11. aprila, v Almereju začela ob 19.30, druga pa v nedeljo, 14. aprila, v celjskem Zlatorogu ob 17. uri.

Člani slovenske rokometne reprezentance počasi kapljajo v svoj tradicionalni pripravljalni tabor v Zreče. Zaradi klubskih obveznosti jih bo večina prišla šele v današnjih večernih urah, na nedeljski zbor so pravočasno prišli zgolj Blaž Janc, Tilen Kodrin, Urh Kastelic, Rok Zaponšek, Vid Poteko in rahlo poškodovani Rok Ovniček.

Zorman v slovenskem ustroju ponovno od petka naprej

Med njimi je bil tudi najnovejša strokovna okrepitev slovenske izbrane vrste - Uroš Zorman. Igralec z največ nastopi v slovenski izbrani vrsti, ki je tudi pomočnik slovitega Talanta Dušebajeva v Kielcah, se je medtem že vrnil na Poljsko, v ustroju slovenske reprezentance pa bo znova od petka naprej.

Tudi črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Veselin Vujović se je zaradi svojih obveznosti pri niškem Železničarju svojim izbrancem pridružil šele danes ob štirih zjutraj, danes pa bodo ali pa so v mestece pod obronki Pohorja že prišli Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Vid Kavtičnik, Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Mario Šoštarič, Aleksander Špende in Miha Zarabec.

Namesto poškodovanega Gabra bo vskočil Suholežnik

Brez bližnje akcije pa je v zadnjem hipu ostal Matej Gaber. Krožni napadalec Picka iz Szegeda je na nedeljski finalni tekmi madžarskega pokala proti Veszpremu utrpel poškodbo stegenske mišice, nastalo vrzel na tem položaju bo zapolnil Matic Suholežnik.

"Nizozemska v rokometnih krogih nima velike veljave, a gre za zelo kakovostno in resno izbrano vrsto. Nekateri njihovi igralci nastopajo v Nemčiji, eden celo v slovitem Flensburgu, kar zgovorno priča o njihovi kakovosti," je uvodoma dejal Vujović.

"Znova imamo nekaj težav s poškodbami. Ostali smo brez Gabra, določene težave so tudi na mestu vratarja, veliko naših igralcev bo na priprave prišlo utrujenih po napornih klubskih preizkušnjah, predvsem tisti iz Madžarske. Zelo resno se bomo lotili obeh dvobojev proti Nizozemski. Že na aprilski akciji si želimo zagotoviti prvo mesto v naši kvalifikacijski skupini in razrešiti vse dvome o nastopu na EP. Rokometna kakovost je na naši strani, a to moramo dokazati na igrišču," je še dodal Vujović.

Janc: Na obeh dvobojih gremo na zmago

"Nizozemci so na papirju resda naši najmočnejši skupinski tekmeci. Na obeh dvobojih gremo na zmago, v tem primeru bi si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju, zadnja junijska akcija pa bi minila v nekoliko bolj sproščenem vzdušju," je v Zrečah dejal krilni igralec Blaž Janc in dodal, da njihovi tekmeci nimajo igralca vrhunske kakovosti, jih pa krasijo ekipni duh, srčnost in bojevitost.

V Zrečah je tudi Špende, ki je bil pred leti tudi na širšem reprezentančnem seznamu nekdanjega selektorja Borisa Denića, letos pa ga je Vujović drugič zaporedoma - prvič ga je povabil na januarsko pripravljalno akcijo proti Franciji - znova poklical pod zastavo.

"Upam, da sem se v očeh selektorja dokazal, čeravno se zavedam, da se moram vsak dan učiti in dokazovati, na kar pa sem pripravljen," je uvodoma dejal visokorasli Špende, sicer igralec makedonskega Metalurga iz Skopja, in dodal: "Imam velik motiv igrati za reprezentanco. V njej sem resda novinec in zaradi tega še pod večjim drobnogledom, a na vsaki akciji bom dal vse od sebe."