Vujović pred tekmo v Celju napovedal spremembe

Slovenski rokometaši so v Almereju zapustili slab umetniški vtis, a osvojili pomembni točki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Že v nedeljo jih v Celju ob 17. uri čaka povratna tekma z Nizozemsko, v primeru četrte zmage pa bi se že prebili na turnir, ki bo med na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.

"Z zmago nad Nizozemci smo izpolnili nalogo v Almereju, a smo daleč od tistega, kar smo sposobni in kar lahko pokažemo na igrišču. Že pred četrtkovo tekmo sem svoje fante opozarjal, da jih čaka dvoboj z resnimi tekmeci, ki imajo moderne rokometne poglede, a jih nisem prepričal v to," je dan po tekmi dejal slovenski selektor Veselin Vujović.

"V prvem polčasu naša obramba ni bila dobra, prejeli smo številne gole. Nizozemci so nas zasenčili v vseh prvinah igre, bili so hitrejši, agresivnejši in drznejši, zadetke so nam zabijali iz nasprotnih (pol)protinapadov. V nadaljevanju smo na zelo težak način in s številnimi menjavami na kadrovskem in taktičnem področju ter z zvrhano mero sreče vendarle osvojili načrtovani točki," je dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi in napovedal določeno prevetritev ekipe za povratno nedeljsko tekmo v celjskem Zlatorogu.

Seznam z nekaj spremembami

Na njej bodo priložnost dobili Vid Kavtičnik, Rok Ovniček, Mario Šoštarič in Rok Zaponšek, ki niso odpotovali na Nizozemsko. Vujović ni želel razkriti imena rokometašev, ki bodo ostali na tribuni, odločitev o tem bo sprejel na podlagi dnevne pripravljenosti, utrujenosti, morebitnih poškodb,...

Vid Kavtičnik zaradi bolezni ni odšel na Nizozemsko. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Spremembe bodo. Na mojem seznamu je 20 igralcev in vsi štirje rokometaši, ki so ostali v domovini bodo v kadru za nedeljsko tekmo. V njihove sposobnosti verjamem in jim povsem zaupam, v nasprotnem primeru jih ne bi poklical v reprezentanco," je v zvezi s tem dejal Vujović.

"Naš cilj je, da dosežemo šest zmag v kvalifikacijski skupini. V tem primeru bi si izborili boljši izhodiščni položaj na junijskem žrebu skupin za EP. A zmage bomo dosegali le v primeru drugačnega odnosa na igrišču, v nasprotnem primeru bomo imeli gromozanske težave na naših treh naslednjih tekmah z Nizozemci, Latvijci in Estonci," je še na koncu dodal Vujović.

Slovenski rokometaši na četrtkovem dvoboju v Almereju niso blesteli, v njihovi igri je bilo veliko vrzeli in pomanjkljivosti, a je bila v končnici tekme na njihovi strani boginja sreče, ki jim je v preteklosti velikokrat obrnila hrbet.

Dolenec ne bi delal panike

Jure Dolenec je bil zadovoljen z dvema točkama. Foto: Sportida "V preteklosti se nam je velikokrat zgodilo, da smo po odličnih predstavah ostali praznih rok, tokrat pa smo po zelo slabi igri osvojili obe točki. Iz celotne zadeve ne bi delal panike, sploh zavoljo tega, ker nas že v nedeljo čaka izjemno pomembna preizkušnja. V primeru zmage bi že izpolnili našo primarno nalogo in se prebili na EP, čeravno se vsi v ekipi zelo dobro zavedamo, da zmaga v Almereju ni posledica naše dobre igre," je dejal kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec, sicer desni zunanji igralec pri španski Barceloni.

Slovenski rokometaši so okoli 16. ure prispeli v svoj tradicionalni pripravljalni tabor v Zrečah in bodo v zgodnjih večernih urah opravili krajši trening, v soboto pa bodo vadili v celjskem Zlatorogu. Njihovim treningom se bo pridružil tudi novi strokovni sodelavec Uroš Zorman. Nekdanji kapetan in igralec z največ nastopi v slovenski izbrani vrsti, ki je trenutno pomočnik Talanta Dušebajeva pri poljski zvezdniški ekipi Vive Kielce, je zaradi klubskih obveznosti moral izpustiti četrtkovo tekmo v Almereju, za nedeljsko tekmo pa bo imel vlogo svetovalca.

V slovenskem taboru upajo, da si bo nedeljski obračun v mestu ob Savinji ogledalo čim več gledalcev. Vstopnice za obe glavni tribuni v dvorani Zlatorog gredo lepo v prodajo, še vedno pa so na voljo vstopnice na obeh tribunah za goloma.