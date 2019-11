Celjani konkurenčni le v prvem polčasu

Rokometaši iz mesta ob Savinji so po obetavnem prvem polčasu v drugem močno popustili in pričakovano ostali brez točk, navkljub petemu porazu pa imajo še vedno lepe možnosti, da si izborijo nastop v osmini finala.

Prvo priložnost za izpolnitev tega cilja bodo imeli v nedeljo, 10. novembra, ko bodo v Zlatorogu gostili tradicionalnega tekmeca iz Zagreba.

Celjani so sijajno odprli obračun v slovensko obarvanem Szegedu, kjer že vrsto let igrajo Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič ter do najmanjših podrobnosti izpolnjevali taktične zamisli trenerja Tomaža Ocvirka.

Z gibljivo in trdno obrambo so povsem onemogočili rokometno izjemno potentne gostitelje, v napadu pa igrali strpno in strele sprožali iz lepo izdelanih in domiselnih akcijah.

Slovenski prvaki so si v osmi minuti priigrali tri gole prednosti (5:2), v nadaljevanju pa občutili moč "tihih favoritov" za končno zmagoslavje v ligi prvakov. Rokometaši iz Szegeda so močno dvignili svojo igro na vseh frontah in v 11. minuti izenačili na 5:5.

Josip Šarac je bil s sedmimi zadetki najbolj razpoložen član Pivovarjev. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Celjani so bili v nadaljevanju povsem konkurenčni gostiteljem, v 23. minuti so si po golih Matica Grošlja in Kristjana Horžena znova priigrali dva gola prednosti (11:9).

Španski strateg na madžarski klopi Juan Pastor je z minuto odmora prekinil slovensko prevlado. Njegovi varovanci so v 26. minuti izenačili na 11:11, v končnici prvega polčasa pa so Celjani znova zaigrali zbrano in odgovorno ter se na veliki odmor podali z neodločenim izidom (14:14).

Ocvirkovi izbranci v drugi polovice tekme niso bili kos domačim rokometašem, ki so z rutinsko predstavo uveljavili večji nabor kakovostnih igralcev. Po zgolj sedmih minutah so zaostali za štiri gole (16:20), enajst minut kasneje pa je primanjkljaj znašal šest golov (20:26).

Celjani med 44. in 52. minuto sploh niso dosegli gola, po zaostanku 21:27 v 52. minuti pa je bilo tudi docela jasno, da bosta točki ostali v Szegedu.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Josip Šarac s sedmimi in Kristjan Horžen s šestimi zadetki.

Pick Szeged : RK Celje Pivovarna 31:24 (14:14) Mestna dvorana, gledalcev 3200, sodnici: Charlotte in Julie Bonaventura (obe Francija).

Pick Szeged: Mikler, Alilović, Maqueda, Stepančić 4, Källman 2, Bodo, Canellas 4, Henigman, Radivojević 8, Gaber 3, Šoštarič, Banhidi 3, Kasparek 1, Bombač 2, Rosta, Žitnikov 4.

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Rakita 1, Razgor 3, Marguč 1, Šarac 7, Grošelj 1, Poteko 1, Žabić, Silva 2, Kodrin, Horžen 6, Grebenc, Leban 2, Novak.

Sedemmetrovke: Pick Szeged 4 (4), Celje Pivovarna Laško 3 (1).

Izključitve: Pick Szeged -, Celje Pivovarna Laško 6 minut.

Rdeči karton: /.

