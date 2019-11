Balkanski derbi v ritmu Golice, a Hrvati opozarjajo: Ni še konec

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so z odliko opravili prvi del naloge za preboj v drugi del lige prvakov. Pred približno pet tisoč navijači so včeraj v dvorani Zlatorog s 24:22 odpravili Zagreb in se utrdili na šestem mestu skupine A, ki še zagotavlja napredovanje v osmino finala. Kljub pomembni zmagi pa časa za slavje ni, saj naslednja preizkušnja Celjane čaka že v četrtek, ko bodo gostovali v Zagrebu.

Sedmi krog lige prvakov je v Zlatorog pripeljal hrvaškega prvaka Zagreb. Zagrebčani, ki so pred nekaj tedni na mesto trenerja namesto odstavljenega Branka Tamšeta pripeljali slovenskega selektorja Veselina Vujovića, veljajo za najresnejšega tekmeca Celjanov v boju za tako želeno šesto mesto, ki še prinaša napredovanje v drugi del najelitnejšega evropskega tekmovanja. Prvi del naloge so slovenski prvaki opravili z odliko, v izjemnem vzdušju so v Zlatorogu, kljub nepopolni igri in številnim nihanjem v igri, na kolena spravili hrvaškega nasprotnika.

Diogo Silva je dosegel dva zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bila je izjemno napeta in borbena tekma, na koncu pa smo pokazali več konstantnosti kot Zagreb. Na trenutke smo igrali res slabo, a poznalo se je, da je veliko na kocki. Prisotnih je bilo veliko čustev in želje in res sem vesel, da nam je na koncu uspelo. Gledalci so bili naš dodatni igralec, res je užitek igrati pred takšno publiko. Zdaj nas čaka še ena izjemno težko tekma proti Zagrebu, še posebej, ker bomo igrali v gosteh," je bil po tekmi jasen eden največjih upov evropskega rokometa 21-letni Portugalec Diogo Silva, ki je v zagrebško mrežo poslal dva gola.

Na krilih navijačev je vse lažje

Josip Šarac je bil prvi strelec Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani so tako kot že mnogokrat doslej dodatnega igralca našli v izjemnih navijačih. "V prvi vrsti je odločila naša kolektivna igra in borba ob pomoči fantastičnih navijačev. Takšno atmosfero bi si želeli čim večkrat, ker je tako igrati veliko lažje. V četrtek nas čaka še večja borba, še bolj bomo morali biti zbrani ob zaključnih strelih, prav tako bomo morali čim manj napak storiti tudi v obrambi," je prepričan Domen Novak, ki je v odločilnih trenutkih našel pot do mreže. S petimi zadetki je bil drugi strelec Celja. Enega več je dosegel Josip Šarac, ki pa po tekmi ni bil preveč zadovoljen s predstavo Celjanov. "Mislim, da bi danes lahko odigrali veliko bolje. Zdaj moramo napraviti analizo, naredili smo ogromno napak in verjamem, da bomo to do četrtka uspeli popraviti," je bil jasen Hrvat.

Neizkušena in mlada celjska ekipa je v odločilnih trenutkih vedno znova našla odgovor na pritisk zagrebških rokometašev. Ko se je odločalo o končnem izidu je na sceno z dvema odločilnima zadetkoma stopil Matic Grošelj. Najprej je zadel za vodstvo z 22:20, nato še za 23:21. "Ti goli mi kot posamezniku ne pomenijo veliko. Vesel sem, da delujemo kot ekipa, da vsakič en doda tisti ključni del," je bil jasen Grošelj, ki pa je opozoril tudi na pomanjkljivosti v vrstah Celja.

Matic Grošelj je v ključnih trenutkih prevzel odgovornost na svoja ramena. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V napadu smo bili večkrat brez ideje in imamo še ogromno rezerv. Ko smo napravili dobro delo v obrambi, smo potem zapravili več napadov zapored. Slabo smo igrali tudi z igralcem več. V Zagrebu nam zagotovo ne bo lahko, ampak tja gremo z dobro popotnico. Nekaj smo pridobili tudi na naši samozavesti in če bomo odpravili naše napake, mislim, da se ni treba bati," je prepričan 22-letni rokometaš.

Vujović opozoril na četrtek Veselin Vujović je Celje zapustil z ničlo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot Celjani so tudi v taboru Zagreba po tekmi opozarjali, da ni še nič odločenega. Velik pomen Zagrebčani pripisujejo četrtkovi tekmi, ki jo bodo igrali pred svojimi navijači. "Celjanom bi rad čestital za odlično tekmo. Vesel sem, da je bilo v Zlatorogu toliko navijačev. Tekma je bila od prve sekunde naprej zelo trda in moška. Mislim, da so bile danes ključne obrambe Ferlina, ki je tehtnico prevesil na stran Celja. Celjani so bili praktično celotno srečanje v prednosti, nam je zmanjkalo malce športne sreče in znanja. Zmaga je zato zasluženo ostala v Celju," je po tekmi priznal trener Zagreba Vujović.

"Čez štiri dni nas čaka nova pomembna tekma in tam bomo iskali priložnost za zmago. Ne bo lahko, saj je težko v kratkem času igrati z isto ekipo, a tako pač je. Celje je pokazalo koncentracijo in borbenost. Vesel sem, da sta obe ekipi odigrali dobro tekmo, a mi je žal, da nam na koncu ni uspelo zmagati. Verjamem, da bo v četrtek drugače," je bil po tekmi nekoliko razočaran Črnogorec, ki je po koncu srečanja tudi jezno in odločno zavrnil namigovanja, da se bo kmalu poslovil s selektorskega stolčka Slovenije.

Odločile malenkosti

Podobno kot slovenski selektor pa je po tekmi razmišljal tudi Zlatko Horvat, ki je bil s štirimi zadetki drugi strelec Zagreba. "To je bil pravi balkanski derbi in mislim, da so navijači lahko uživali v tekmi. Lepo je bilo igrati v polnem Zlatorogu, vsa čast navijačem za navijanje skozi celotno tekmo. Na koncu so odločile res malenkosti. Zdaj vse misli usmerjamo k četrtku in povratni tekmi. Če smo že morali izgubiti, sem vesel, da je bila razlika na koncu majhna. Imeli smo priložnosti tudi za neodločen rezultat, a je, kar je. Celje je bilo agresivno skozi celotno tekmo in kljub vsem našim težavam nam je uspelo ves čas držati stik. Tudi sreča je bila danes na strani celjske ekipe," je po tekmi povedal Horvat.

Rokometaši Zagreba so po sedmih krogih pri točki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako Celje kot Zagreb sta pred leti veljala za rokometni velesili, v zadnjih letih pa se spopadata z vse težjim finančnim položajem. "Oboji se borimo s težko finančno situacijo in skušamo razvijati mlade igralce, da bi lahko parirali najmočnejšim ekipam, a ni lahko. Mislim, da sta tako Celje kot Zagreb dobra pokazatelja, kako je potrebno delati z mladimi igralci," je prepričan izkušeni hrvaški rokometaš, ki v četrtek pričakuje zmago svoje ekipe.

Za Celje in Zagreb bo četrtkova tekme že 22. medsebojna v ligi prvakov. Slovenski prvaki bi z morebitno zmago že konkretno potrkali na vrata osmine finala lige prvakov, kamor bi se tako uvrstili prvič po dolgih šestih letih.

Celje Pivovarna Laško : PPD Zagreb (foto: Grega Valančič/Sportida):