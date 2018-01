Hrvaški selektor po žalitvah odprl dušo

Linu Červarju ni vseeno

Na Hrvaškem po zmagi nad Norveško znova vlada rokometna evforija. Še vedno pa jih ni malo, ki mislijo, da je najšibkejši člen hrvaške reprezentance prav izkušeni strateg iz Umaga. Lino Červar je po pomembni zmagi hrvaške reprezentance priznal, da ni mogel ostati ravnodušen ob poplavi kritik in žalitev, ki jih v zadnjih dneh ne manjka zlasti na socialnih omrežjih.

''Še nikoli nisem v svoji domovini dočakal toliko žalitev, a je to pri nas nekaj normalnega. Z žalitvami se spopadam že od začetka kariere. Kot da bi šel stalno nekomu na živce. Sem delavec, predan delu. Nisem svetnik. Delam napake, a imam čisto vest. Vsaka kritika je dobrodošla, saj me potiska naprej. Na žalitve pa sem občutljiv,'' je v mikrofon televizijske postaje RTL, ki na Hrvaškem skrbi za prenose rokometnih spektaklov na evropskem prvenstvu, potožil Červar.

Ne bo dovolil, da žalijo njega in njegovo družino

Gostitelji so v soboto navdušili navijače v zagrebški Areni. Foto: Reuters Dodal je, da se je znašel v zahtevnem položaju, saj mora v očeh rokometašev ohraniti pozitivno držo in ostati še naprej osredotočen na igro. Prizadeli so ga tudi nekateri naslovi v medijih.

''Hrvaško sem vodil na 165 tekmah, naslove sem osvajal v štirih državah. Bil sem olimpijski prvak in si teh žalitev nisem zaslužil. Kritike se sprejemajo, to je nekaj normalnega, ne bom pa dovolil, da žalijo mene in mojo družino,'' je po poročanju hrvaškega časnika Sportske novosti odprl dušo 67-letni trener, ki je še lani deloval v Makedoniji.

Hrvaška je po zmagi nad Norveško (32:28) obdržala možnosti za uvrstitev med štiri najboljše. Červar je bil zelo zadovoljen z učinkovitostjo v napadu. Njegovi varovanci so v zadetek pretopili kar 71 odstotkov vseh strelov, ki so romali proti norveškim vratom. Pohvalil je tudi prispevek razpoloženega vratarja Ivana Stevanovića.

Norvežanom so se maščevali za lanski poraz

Červarjevi izbranci so na tem prvenstvu izgubili le proti Švedski. Foto: Vid Ponikvar ''Od prve do zadnje minute smo igrali moderno in kakovostno,'' je bil vesel zmage nad svetovnimi podprvaki Norvežani, s katerimi so lani po infarktni končnici (Horvat je v zadnji sekundi zgrešil sedemmetrovko za zmago in nastop v finalu) izpadli v polfinalu, nato pa doživeli boleč poraz še proti nepopustljivi Sloveniji.

''Na tem prvenstvu smo izgubili proti Švedom, igra proti Norvežanom pa je bila nekaj povsem drugega. Nismo še končali zgodbe, pred nami je zdaj tekma s Francijo,'' verjame v zmago nad galskimi petelini, ki bi Hrvaško približala tako želenemu nastopu v polfinalu.

Če bi jo Švedi do konca drugega dela evropskega prvenstva odnesli brez prask proti Belorusom in Norvežanom, bi morali Hrvati francoske zvezdnike nujno premagati vsaj za tri gole, saj bi lahko v tem primeru o polfinalistih odločal trikotnik med Hrvaško, Francijo in Švedsko (vsi bi imeli osem točk).

Hrvaška ne sme poleteti

Veselje hrvaške reprezentance, ki ga je na Instagramu objavil Zlatko Horvat. Foto: Instagram Červar je bil vesel, da je Hrvaška dokazala, kako lahko odigra vrhunsko tekmo tudi brez poškodovanega najboljšega igralca Domagoja Duvnjaka. Svari pa izbrance, še bolj pa javnost, naj ne podleže evforiji.

''Moramo ostati realni. Ne smemo poleteti. Proti svetovnim prvakom Francozom, ki so favoriti, moramo zaigrati skromno, ponižno in se boriti za vsako žogo,'' je napovedal vročekrvni selektor, ki je za škandal, zakuhal ga je v zadnjih sekundah srečanja z Belorusijo, prejel finančno kazen.

Derbi skupine I med Hrvaško in Francijo bo v skoraj zagotovo razprodani zagrebški Areni v sredo. Z zanimanjem ga bodo spremljali tudi Švedi. Če bi Francozi utišali hrvaške navijače in vknjižili še peto zaporedno zmago na tem prvenstvu, bi bili rumeno-modri Skandinavci korak bližje polfinalu. V tem primeru pa bi se ponudila tudi priložnost Norveški, s tem pa bi se boj za drugo mesto še bolj zapletel.

V sredo bo tako v zagrebški Areni še napeto. Najprej se bosta v skandinavskem derbiju pomerili sosedi Norveška in Švedska, nato pa Slovenija in Hrvaška.