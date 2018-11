Celjane do pomembne zmage ponesli navijači. "V takšnem vzdušju ne moreš igrati slabo."

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sinoči s pomembno in izjemno zmago (30:21) nad Zagrebom v 8. krogu lige prvakov navdušili polne tribune dvorane Zlatorog. Navdušili pa so tudi navijači igralce, ki v tako imenitnem vzdušju preprosto niso mogli izgubiti. V čustvenem vzdušju so poleg piva tekle tudi solze.

Kultna celjska rokometna dvorana Zlatorog že dolgo ni bila napolnjena do roba, a sinoči je zmago Celja v jubilejnem dvajsetem balkanskem derbiju z Zagrebom pospremilo približno 5.600 navijačev. Gledalci so pripravili imenitno vzdušje, ki je domače rokometaše poneslo, tako da so velike hrvaške rivale ponižali z devetimi goli razlike.

Fotogalerija s tekme Celje : Zagreb (foto: Urban Urbanc/Sportida):

Ušla je tudi kakšna solza

"Zelo, zelo vesel sem in nadvse ponosen na svoje igralce," je po zmagi povedal celjski trener Tomaž Ocvirk. Foto: Urban Urbanc/Sportida Za trenerja slovenskih prvakov Tomaža Ocvirka, ki na domačem parketu, odkar je trenersko taktirko konec septembra prevzel od Branka Tamšeta, še ne pozna poraza, je bila sobota tudi čustvena. "Čustva so udarila na plan, to je zame zanesljivo ena največjih zmag, ušla mi je tudi kakšna solza na koncu. Zelo, zelo vesel sem in nadvse ponosen na svoje igralce," je priznal trener, ki je zmago posvetil sodelavcem v pisarnah kluba, "ki so se ves mesec trudili, da napolnijo dvorano".

Zlatorog že dolgo ni bil tako poln, vzdušje v oporišču prvakov pa je spominjalo na tisto iz šampionskih časov v začetku tisočletja, ko so Celjani zavladali rokometni Evropi. V sezoni 2003/04, v takrat povsem novi dvorani Zlatorog, so bili nepremagljivi, današnji vodja ekipe pa je bil takrat le navijač. "Kot gledalec sem takšne tekme v Zlatorogu že doživel, kot trener pa danes prvič. Našim zvestim navijačem gre posebna zahvala. Občinstvo nas je poneslo, dalo nam je dodatno energijo in samozavest. Na klopi sem bil sicer osredotočen na igro in vzdušja niti nisem zaznal, šele ob zaključku tekme sem se lahko vživel."

Celje je oporišče prave rokometne atmosfere

Spomini mnogo starejšega in izkušenejšega Ocvirkovega trenerskega kolega na zagrebški klopi seveda sežejo veliko dlje v preteklost. "Celje je oporišče prave rokometne atmosfere, spominjam se tudi starih časov, najboljšega obdobja, ko so bila v dvoranah stojišča. Tu je bilo vselej težko igrati, atmosfera je bila odlična. Za rokomet je dobro, da se je občinstvo vrnilo," je po porazu misli strnil legendarni hrvaški trener Lino Červar in priznal, da so bili navijači pomemben dejavnik na sobotnem derbiju: "Navijači so nedvomno ustvarili dodaten pritisk in moji igralci so delali napake, ki jih ponavadi ne. V drugem polčasu je naša igra razpadla."

"Navijači so nedvomno ustvarili dodaten pritisk in moji igralci so delali napake, ki jih ponavadi ne," je priznal trener Zagreba Lino Červar. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V zlatih časih balkanskega rokometnega rivalstva med Celjem in Zagrebom so prvi polnili predhodnico Zlatoroga, dvorano Golovec, drugi pa zagrebški Dom športov. Danes imata oba kluba lepši in večji dvorani, a manj navijačev. Bo Zagrebčanom uspelo napolniti tudi Areno? Ni takšnega vzdušja? "Arena je trikrat večja od Zlatoroga, zato je to trikrat težje napolniti," odgovarja Červar.

"V takem vzdušju je za vsako ekipo težko"

Celjani so sinoči prvi polčas končali z enim golom prednosti (10:9) pred neposrednimi tekmeci za uvrstitev v izločilne boje letošnje lige prvakov, na parketu pa povsem zavladali v drugem polčasu, ko so uspešno izkoriščali zagrebško vztrajanje pri igri v napadu s sedmimi igralci in brez vratarja v vratih. "To nas je pokopalo, ta velik padec v drugem polčasu," pravi slovenski legionar v zagrebškem klubu Gregor Potočnik: "Dovolili smo si preveč tehničnih napak v napadu in Celjani so jih lepo izkoristili. Dosegli so nekaj lahkih zadetkov na naš prazen gol. Loviti jih vso tekmo, in to v takem vzdušju, je za vsako ekipo težko."

"V prvem polčasu smo se še vrnili v igro, v drugem pa smo že na začetku zgrešili tri 'zicerje', ekipa je padla in Celje nam je po tem dalo pravo lekcijo," se je strinjal Červar in dodal: "Gostitelji so igrali zelo dobro, borbeno, trdo in osredotočeno. Trenerju in igralcem lahko le čestitam, pokazali so, kako se bori, nam pa dali neke smernice za preostale tekme. Osmina finala je zelo oddaljena. S tako igro, kot smo jo pokazali danes, je ne bomo videli."

Celjani so po izenačenem prvem polčasu ohranili mirno kri, kar je bilo odločilno, pa pravi Ocvirk: "Dogovor ob polčasu v garderobi je bil, da ostanemo mirni, saj imamo aktiven rezultat, in se borimo do konca tekme. Da smo v obrambi agresivni in borbeni, v napadu pa zbrani in odgovorni. To smo tudi pokazali, v drugem polčasu smo izboljšali tudi realizacijo, ki je bila v prvem pod petdesetimi odstotki."

"Ko je dvorana tako polna, ni veliko ekip, ki bi nas lahko tukaj premagale"

"Mislim, da smo pokazali lepo tekmo pred izvrstnimi navijači, ki so nas podpirali ves čas. Zagreb smo povsem nadigrali, mogoče bi lahko bolje odigrali le zaključek prvega polčasa, ko osem minut nismo dosegli zadetka," je bil zadovoljen Rok Ovniček, s petimi goli tretji najboljši strelec pri zmagovalcih. Več sta jih dosegla Tilen Kodrin (6) in Branko Vujović, s sedmimi golo prvi strelec tekme. Tudi črnogorski ostrostrelec je bil navdušen nad občinstvom: "Ko je dvorana tako polna, ni veliko ekip, ki bi nas lahko tukaj premagale. To je bila izjemno pomembna tekma in pomembna zmaga. Hvala navijačem, res je prava redkost doživeti takšen hrup, takšno navijanje. Oni so najbolj zaslužni za ta uspeh."

"Zelo ponosni smo na to zmago in na tak način moramo nadaljevati. Dvorana je bila polna in zaradi podpore navijačev smo imeli več moči. Res so nam pomagali, v takšnih razmerah ne moreš igrati slabo. Ni lahko zmagati z devetimi goli razlike, a nadaljevati moramo trdo delo. Če bomo igrali tako kot danes, pametno in zbrano, je za Celje meja le nebo. Premagamo lahko tudi PSG. Vzdušje je bilo fantastično, igralci potrebujemo podporo navijačev," se je po tekmi razgovoril francoski zvezdnik v dresu Celja William Accambray, slabše volje pa so bili seveda hrvaški rokometaši.

Slovenski vratar pri hrvaških prvakih Urh Kastelic je pred tekmo poslušal žvižge. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Urh Kastelic: Če navijači mislijo, da si zaslužim žvižge, si jih pač zaslužim

"To je bil težak poraz za nas, Celju pa lahko le čestitamo. Pa tudi njihovim navijačem, naši nasprotniki so imeli res imenitno podporo. Zahvalil bi se tudi našim navijačem, ki so prišli iz Zagreba. Žal mi je, da so videli tak poraz. Če smo že morali izgubiti, bi lahko na drugačen način," je obžaloval Zlatko Horvat, s petimi zadetki najboljši strelec Zagreba.

Slovenski vratar pri hrvaških prvakih Urh Kastelic pa je bil pred tekmo deležen sovražnega sprejema, navijači so mu žvižgali. "Navijači imajo pravico izraziti svoje mnenje, če mislijo, da si zaslužim žvižge, si jih pač zaslužim in to je to. Ni mi vseeno, ampak imajo svojo pravico. Plačali so vstopnico in izrazili svoje mnenje. Na mojo predstavo to ni bistveno vplivalo," je povedal čuvaj mreže, ki je ubranil sedem strelov na svoja vrata in pojasnil, da peklensko vzdušje ni bilo tisto, ki je Zagrebčane pokopalo: "Pokopala nas je predvsem naša lastna igra. Pokopali smo se sami z napakami, ki so jih Celjani izkoristili. Nadigrali so nas v vseh elementih igre, mi smo vztrajali pri igri 7 na 6, na kar so dobro odgovarjali in dosegali lahke gole."

Celjani po pomembni zmagi ostajajo v boju za uvrstitev v drugi del tekmovanja v ligi prvakov, na lestvici skupine B zasedajo šesto mesto, že v nedeljo pa se bodo v Ukrajini udarili z Zaporožjem, ki je na lestvici sedmo. Do konca skupinskega dela slovenske prvake čakajo še spopadi z Nantesom (2. decembra v Celju), Szegedom (6. februarja v Celju), Flensburgom (13. februarja v Nemčiji), PSG (20. februarja v Celju) in Skjernom (27. februarja na Danskem).