Kakšna zmaga Celjanov, ki so se znesli nad Zagrebom!

Rokometaši Celja so v 8. krogu lige prvakov pred domačimi navijači navdušili in s kar 30:21 premagali Zagreb. S to pomembno zmago so se hrvaškemu prvaku oddolžili za poraz (22:24), ki so ga doživeli pred tednom dni in prišli do pomembnih točk. V soboto so v "slovenskem derbiju" Kielce s šestimi goli Blaža Janca premagale Meškov Brest Simona Razgorja in Vida Poteka. Na delu je bilo še nekaj slovenskih legionarjev.

Prvi polčas je bil izenačen in Celjani so se morali, čeprav so večji del vodili, morali zadovoljiti z minimalnim vodstvom od odhodu na odmor (10:9). Na začetku drugega polčasa so se Celjani odlepili in hitro prišli do višjega vodstva (14:10), po katerem je trener gostov Lino Červar vzel minuto odmora, a ta slovitemu hrvaškemu trenerju ni pomagala.

Kmalu za tem so Celjani še povišali vodstvo (18:12), v 53. minuti pa vodili že za devet golov in jasno je bilo, da jim pomembna zmaga ne more uiti iz rok. Do konca tekme so ohranili visoko vodstvo in ob koncu prišli do zmage s 30:21.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 25. novembra, gostovala pri ukrajinskemu Motorju iz Zaporožja.

Blaž Janc blestel na "slovenskem derbiju"

Že v sredo je Montpellier premagal Rhein Neckar Loven z 31:26, Vid Kavtičnik je za Francoze zabil en gol.

V četrtek je Wisla Plock ugnala Wacker Thun (25:23). Za poljsko moštvo je Žiga Mlakar prispeval štiri zadetke, Igor Žabić je zabeležil dva gola.

V soboto je Vezsprem, za katerega je tri gole zabil Borut Mačkovšek, dva Dragan Gajić in enega Blaž Blagotinšek, medtem ko Gašper Marguč za Madžare ni igral, premagal Kristianstad s 36:27.

Kielce so bile s 34:31 doma boljše od Meškov Bresta. Blaž Janc je blestel pri Poljakih in dosegel šest golov, enega manj je za goste prispeval Simon Razgor, medtem ko Vid Poteko ni igral.

Barcelona je doma pričakovano, s 34:26, odpravila Vardar iz Skopja. Jure Dolenec je za Katalonce zabil en gol, medtem ko je Staš Skube za goste prispeval dva, medtem ko Gregor Ocvirk pri Makedoncih ni zaigral.

