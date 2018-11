Celjani so se Krki oddolžili za poraz v superpokalu

Za uvod v deseti krog lige NLB so Celjani v Novem mestu ugnali Krko (30:28) in se ji tako maščevali za poraz v superpokalu na začetku sezone. Velenjčani so na drugi sredini tekmi visoko ugnali Hrastnik (33:24). Preostala štiri srečanja desetega kroga državnega prvenstva bodo na sporedu v soboto.

Krkaši so vodili le na začetku tekme z 1:0, nato pa je sledila prevlada Celjanov, ki so vodili tudi za pet. Dolenjci so se sicer v 47. minuti približali le na gol zaostanka, a so Celjani zdržali nalet. Prvi strelec tekme je bil Krkin Luka Florjančič s sedmimi zadetki, na drugi strani je William Accambray dosegel zadetek manj.

Podobno je bilo tudi v Velenju, kjer so si domačini že na začetku tekme priigrali visoko prednost, ki se je do konca srečanja le še povečevala. Najboljši strelec tekme je bil z 12 goli igralec Velenja Matic Verdinek.

Liga NLB, 10. krog

Lestvica:

