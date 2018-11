Celjani so izgubili v Zagrebu in padli na sedmo mesto.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sedmem krogu lige prvakov v Zagrebu izgubili z 22:24, tako da so jih Zagrebčani na lestvici prehiteli na šestem mestu, ki še zadnje zagotavlja napredovanje. V prihodnjem krogu se bosta moštvi v nedeljo udarili še v Celju.

Poročilo s tekme:

Varovanci Tomaža Ocvirka so v prejšnjem krogu zanesljivo ugnali Zaporožje, v soboto pa izgubili pri Zagrebu slovenskih rokometašev Urha Kastelica, enega od junakov tekme, in Gregorja Potočnika.

Pivovarji so slabo odprli srečanje, gostitelji so, tudi s pomočjo razpoloženega Kastelica v vratih, hitro ušli na 6:2. Prednost so držali tudi v nadaljevanju, jo je pa Celjanom, ki niso izkoristili treh sedemmetrovk, do odmora uspelo stopiti na dva zadetka (11:9).

Hrvaško moštvo je v drugem delu ušlo tudi na +5 (18:13), a so se slovenski prvaki deset minut pred koncem vrnili v igro, zaostanek znižali na zgolj zadetek (19:20) in napovedali napeto končnico, v kateri pa preobrata ni bilo. Lino Červar se je z varovanci veselil zmage s 24:22, druge v tej sezoni. Pri Celjanih sta bila najbolj razpoložena Branko Vujović s petimi in Draško Nenadić s štirimi goli.

Celjski rokometaši so po petem porazu na sedmih tekmah padli na sedmo mesto skupine B, točko več imajo zdaj na šestem Zagrebčani, ki bodo prihodnjo nedeljo vrnili obisk Celjanom.

Kaj so po porazu povedali v taboru Celja? "Prepozno smo začeli verjeti v končni uspeh, pri tem pa nas je tudi v drugem delu pokopala slaba realizacija," je po porazu dejal trener Tomaž Ocvirk. Foto: Grega Valančič/Sportida Tomaž Ocvirk, trener RK Celje Pivovarna Laško: "Škoda je slabega začetka. Videti je bilo, kot da nismo verjeli, da lahko zmagamo. Kljub slabi igri in realizaciji napadov se nam je uspelo do konca prvega dela približati na dva zadetka razlike. Obrambo smo med igro popravili, v napadu pa igrali preveč statično. Prepozno smo začeli verjeti v končni uspeh, pri tem pa nas je tudi v drugem delu pokopala slaba realizacija." Rok Ovniček, rokometaš RK Celje Pivovarna Laško: "Vsekakor je glavni razlog za današnji poraz slaba igra v napadu. Dvaindvajset zadetkov je premalo, da bi tekmo lahko dobili. Vseeno vsa čast fantom, da smo se po zaostanku vrnili v igro, na zadetek zaostanka. V zaključku smo znova naredili enake napake, grešili v napadu, Zagreb pa je to izkoristil in zmagal."

Kavtičnikovi še brez zmage

S tekmo med Rhein-Neckar Löwnom in Montpellierom Vida Kavtičnika se je v sredo začel 7. krog rokometne lige prvakov. Visoke zmage so se s 37:27 veselili Nemci, Kavtičnik je za francosko ekipo prispeval en zadetek. V četrtek sta bila Matevž Skok in Aljoša Čudič s Sportingom boljša od Metalurga Aleksandra Špendeta (3 goli) in Mihe Pučnika (1 gol).

Janc prvi strelec Kielc, vrnitev Marguča

Blaž Janc je bil z osmimi zadetki najboljši strelec Kielc. Foto: Žiga Zupan/Sportida Za visoko zmago Kielc nad Meškov Brestom je Blaž Janc prispeval osem zadetkov, Simon Razgor se za belorusko ekipo ni vpisal med strelce, Vid Poteko ni dobil priložnosti za igro.

Veszprem je proti Kristianstadu doživel presenetljiv poraz (29.32). Veseli dejstvo, da se je po poškodbi na igrišče vrnil Gašper Marguč, ki je za madžarske podprvake dosegel dva zadetka, prav toliko golov sta vknjižila tudi Dragan Gajić in Borut Mačkovšek, medtem ko se Blaž Blagotinšek ni vpisal med strelce.

Jure Dolenec bo z Barcelono v nedeljo gostoval pri Vardarju.

Osem zadetkov Mlakarja

V skupini B je Bjerringbro-Silkeborg zanesljivo ugnal Čehovske medvede (30:24). Aljoša Rezar je bil v vratih danske ekipe, medtem ko se Sebastian Skube ni znašel med strelci. Tatran Prešov, za katerega je Januš Lapajne dosegel en gol, je zabeležil dve točki proti Bešiktašu (27:23).

Wisla Plock je proti Elveremu dosegla peto zmago v ligi prvakov. V poljskem moštvu se je z osmimi zadetki izkazal Žiga Mlakar, Igor Žabić je vratarja Elveruma ugnal enkrat, medtem ko je na drugi strani Tine Poklar zadel trikrat.

Dolenec boljši od Skubeta

V nedeljo je bil na delu še nekaj slovenskih legionarjev. Jure Dolenec je bil z Barcelono boljši od Staša Skubeta in njegovega Vardarja. Oba slovenska rokometaša sta dosegla po dva zadetka.

''Slovenski'' Pick Szeged je z 29:26 premagal Skjern. Jan Grebenc za domači Skjern ni dosegel zadetka, zato pa so bila uspešnejša četverica pri Picku. Mario Šoštarič je dosegel 6 golov, Dean Bombač in Matej Gaber sta dodala po enega. Nik Henigman se ni vpisal med strelce.

