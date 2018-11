Nova visoka zmaga Krimovk

Na zadnji tekmi osmega kroga je Krim zanesljivo z 39:17 ugnal Ptuj in je tako še naprej neporažen. V soboto so rokometašice Žalca ugnale Koper (27:22). Na drugi sobotni tekmi so članice Mlinotesta remizirale s Krko (20:20). Zagorjanke so že v petek brez težav premagale Velenjčanke, Celjanke pa so nadigrale Ljubljančanke.