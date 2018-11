Krimovke brez pravih možnosti, Thüringer do prve zmage

Slovenske državne prvakinje so srečanje odprle slabo, Madžarke so povedle s 5:0 in nadzirale potek srečanja do 20. minute, ko so krimovke zaigrale bolje in izenačile na 9:9. A nato je sledil nov padec v ljubljanski igri, Györ je izkoristil mrk gostiteljic in ušel na najvišjo prednost 15:9. Do polčasa so krimovke dosegle še en zadetek in se na odmor odpravile z -6 (10:16). Madžarsko prednost so v drugem delu sicer sprva zmanjšale, a na koncu visoko izgubile (23:32). Zadnja tekma skupinskega dela jih čaka v soboto pri Thüringerju.

Ana Gros je bila ob remiju Bresta s Koebenhavnom (28:28) z osmimi zadetki najbolj razpoložena igralka Bresta, ki zaseda drugo mesto skupine B. V skupini B

V skupini D je CSM Bukarešta s 34:28 premagala Ferencvaros in prevzela vodstvo. Barbara Lazovič in Elizabeth Omoregie sta k zmagi prispevali en gol.

Fotoutrinki s tekme (foto: Matic Klanšek Velej):

Kaj so po porazu povedali v taboru Krima?

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Začeli smo slabo, zato je bila razlika takoj na začetku 0:5. V nadaljevanju prvega polčasa smo nato postavili ravnotežje in prišli na zelo ugoden rezultat. Kasneje so izključitve pripomogle k rezultatskemu zaostanku in zvezdniška ekipa je nato razliko le še zviševala. Zelo me veseli, da smo dolgo držali odpor in so svojo priložnost dobile mlajše, Hana Vučko se je vpisala med strelke. Težka borba je za nami, Gyor pa je pokazal svojo kvaliteto."

Nina Zulić, najboljša strelka Krima Mercatorja: "Gyor je zvezdniška ekipa, ki ji je zelo težko slediti, sploh glede na to, da nas pestijo poškodbe. Vedno nekdo manjka. Menim, da smo korektno odigrale to tekmo, le določene stvari so bile nekoliko slabše. Gyōr je pač takšna ekipa, ki te že sama prisili v napake. Ne glede na vse, je bila tekma z naše strani dobro izpeljana."