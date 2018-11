Ose opikale Špance že na prvi tekmi

Velenjski rokometaši so v Kataloniji iztržili izjemno ugoden izid, po njem lahko upajo na preboj v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. V tem tekmovanju so se v sezoni 2014/15 prebili vse do zaključnega turnirja v Berlinu, kjer so v polfinalu morali priznati premoč domačemu Füchseju, v tekmi za tretje mesto pa danskemu Skjernu. Povratno tekmo, ki se bo v velenjski Rdeči dvorani v nedeljo, 25. novembra, pričela ob 18.45, bodo začeli z golom prednosti (25:24).

V velenjskem taboru se zavedajo, da so na Pirenejskem polotoku opravili šele polovico dela. V prvem polčasu so imeli obdobja dobre in slabe igre. Tekmo so slabo začeli, po zaostanku z 2:4 pa so vendarle strnili svoje vrste in v 18. minuti povedli s 7:5, na veliki odmor pa se odpravili z neodločenim izidom (11:11).

Statistika: Granollers: Guardia, Dos Santos 3, M. Garcia, Ferrer, Valera, Figueras 5, Martinez 1, Gassama 3, Saez Lozano 2, Rakočija, Tarrafeta 2, Popović, Franco, Oliveira de Almeida, Marquez 2, A. Garcia 6. Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 4, D. Tajnik 2, Špelić, Matanović 1, Levc, Stojnić, Miklavčič 4, Banfro, Verdinek 6, J. Tajnik, M. Kavčič 4, A. Kavčič 4, Kete. Sedemmetrovke: Granollers 5 (5), Gorenje Velenje 5 (3).

Izključitve: Granollers 4, Gorenje Velenje 10 minut.

Rdeči karton: /.

Določena nihanja so imeli tudi v drugem polčasu, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so varovanci trenerja Zorana Jovičića vendarle zaigrali dovolj zbrano in kakovostno, zmagoviti gol pa je enajst sekund pred koncem izenačenega dvoboja prispeval izkušeni David Miklavčič.

Pri osah je bil najbolj učinkovit Matic Verdinek s šestimi goli, po štiri so prispevali Miklavčič, Ibrahim Haseljić ter Miha in Aleks Kavčič.

