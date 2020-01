Sproščeni Slovenci z odliko opravili generalko, Vranješ pred težko nalogo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji drugi in hkrati zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Trbovljah s 37:22 (17:9) odpravila Črno goro. Slovenski rokometaši so že včeraj uspešno opravili preizkus s Severno Makedonijo, novi slovenski selektor Ljubomir Vranješ pa se tako na evropsko prvenstvo podaja še neporažen. Šveda danes čaka še ena naloga, saj bo pozno zvečer sporočil, kdo bo med potniki na EP na Švedsko, kamor bo slovenska izbrana vrsta odpotovala v sredo, prva tekma pa jo čaka v petek proti Poljski.

Slovenija : Črna gora, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 55 2 / 55 3 / 55 4 / 55 5 / 55 6 / 55 7 / 55 8 / 55 9 / 55 10 / 55 11 / 55 12 / 55 13 / 55 14 / 55 15 / 55 16 / 55 17 / 55 18 / 55 19 / 55 20 / 55 21 / 55 22 / 55 23 / 55 24 / 55 25 / 55 26 / 55 27 / 55 28 / 55 29 / 55 30 / 55 31 / 55 32 / 55 33 / 55 34 / 55 35 / 55 36 / 55 37 / 55 38 / 55 39 / 55 40 / 55 41 / 55 42 / 55 43 / 55 44 / 55 45 / 55 46 / 55 47 / 55 48 / 55 49 / 55 50 / 55 51 / 55 52 / 55 53 / 55 54 / 55 55 / 55

Slovenski rokometaši so tudi na drugi pripravljalni tekmi zabeležili visoko zmago. Do odhoda na evropsko prvenstvo - Slovenija bo tja odpotovala v sredo popoldne - bo Vranješ s seznama prečrtal še štiri imena. Na tekmi proti Črni gori selektor ni računal na Roka Ovnička, obolelega Gašperja Marguča, Urbana Lesjaka in Žigo Mlakarja. Švedski strokovnjak na slovenski klopi bo dokončen seznam 16 potnikov za evropsko prvenstvo obelodanil po današnjem večernem sestanku v Zrečah.

Selektor Vranješ bo danes odločil, kdo bodo potniki na EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci so v Trbovljah vodili od prve do zadnje minute. Že na začetku tekme so ob znova bučni podpori nabito polne dvorane Polaj v Trbovljah zagospodarili na parketu. Vranješ je drugo pripravljalno tekmo slovenske izbrane vrste začel v postavi s Klemnom Ferlinom, Blažem Jancem, Juretom Dolenecem, Miho Zarabcom, Vidom Potekom, Blažem Blagotinškom in Borutom Mačkovškom. Slovenski rokometaši so na krilih izjemno razpoloženega Ferlina in dobre igre v obrambi hitro višali razliko. Ob zadnjem pisku sirene v prvem polčasu je do takrat za najvišje vodstvo na tekmi (17:9) zadel kapetan Vid Kavtičnik.

Tudi v drugem polčasu so bili Slovenci prepričljivo boljša ekipa na igrišču, prednost je hitro narasla na dvomestno številko, selektor Vranješ pa je priložnost ponudil vsem igralcem, ki jih je imel na voljo. Na koncu je na semaforju pisalo 37:22 v korist slovenske izbrane vrste.

Vranješ miri, Zarabec: Selektor čuti, da imamo do njega veliko spoštovanje

Slovenci so brez težav opravili s Črno goro. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zadovoljen sem s predstavo mojih fantov. Pokazali smo dve dobri predstavi. Zadovoljen sem s prikazanim tako v obrambi kot napadu, še bolj pa s pristopom vseh igralcev. V ekipi vladata neverjetna energija in volja. Pred tema dvema tekmama nisem nič pričakoval, pričakoval sem le trdo delo. Te dve zmagi praktično ne pomenita nič, zdaj moramo delati naprej. Zdaj bomo vse misli usmerili le proti Poljski oziroma prvi tekmi na evropskem prvenstvu," je bil po tekmi jasen Vranješ.

V slovenski izbrani vrsti je bil sicer s šestimi zadetki najučinkovitejši Miha Zarabec. "Vsi igralci smo sproščeni in igramo res dobro. Ničesar se ne bojimo in že komaj čakamo evropsko prvenstvo. Vsi smo zelo motivirani za delo in je res užitek igrati. Selektor čuti, da imamo do njega veliko spoštovanje in to kažemo tudi na treningih, zato sploh ni potrebe, da bi povzdignil glas. Tudi on nam to vrača, zdaj smo pozorni tudi na stvari, ki so bile prej nekoliko v ozadju. A na koncu se bo vse pokazalo na igrišču," je prepričan Trebanjec, ki zdaj vse misli usmerja le proti evropskemu prvenstvu.

Slovenci so odlično odigrali v obrambi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Janc in Kavtičnik pripravljena na EP

"Poljaki res niso velesila, a prve tekme na evropskih prvenstvih so vedno težke. Tista druga tekma s Švedsko bo po moje odločilna. Končno pa ne gremo na prvenstvo z nekim strahom, pripravljeni smo na boj in delo," je povedal Zarabec. Poleg Zarabca je bil v slovenski izbrani vrsti s petimi goli strelsko najbolj razpoložen še Blaž Janc, ki je dosegel pet zadetkov.

"Na obeh zadnjih tekmah pred odhodom v Göteborg smo dobro delovali. Veliko delamo na obrambi, mislim, da je s pomočjo naših vratarjev na zelo visoki ravni. Znova se je vrnila naša prepoznavna hitra igra s številnimi nasprotnimi napadi in hitrim izvajanjem žoge na sredini igrišča. Zaenkrat je vse tako, kot mora biti," je bil zadovoljen Janc.

Vid Kavtičnik je pripravljen na EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da v slovenski izbrani vrsti vlada odlična energija in da gre lahko slovenska ekipa samozavestno v boj za dobro uvrstitev na EP je prepričan tudi Kavtičnik. "Mislim, da smo lahko z igro na obeh tekmah zadovoljni. Kljub tej pozni menjavi na selektorskem mestu, smo v kratkem na pripravah uspeli narediti ogromno. Vsi igralci smo zadovoljni in se dobro počutimo, kar mislim, da se pokaže tudi na igrišču. Zdaj je treba to formo preseliti tudi na Švedsko in dobro igro prikazati tudi tam," pravi Kavtičnik, ki večjih težav s poškodbami nima. "Zaenkrat je vse tako kot mora biti in res upam, da tako tudi ostane."

Slovenija : Črna gora 37:22 (17:9)



Dvorana Polaj, gledalcev 1100, sodnika: Lah in Sok (oba Slovenija).



Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 4, Henigman 3, Kavtičnik 3 (1), Janc 5, Dolenec 2, Cingesar 1, Cehte 3, Kodrin 1, Zarabec 6 (2), Šoštarič 1, Horžen 3, Žabić 1, Bombač 1 (1), Mačkovšek 3.



Črna gora: Mijušković 1, Simić, Bakić, Čavor 6, Lazović, B. Vujović, Radović 2, M. Vujović 3, S. Vujović 3, Sevaljević, Božović, Lasica 1, Andjelić 1, Grbović 2 (1), Lipovina 2, Kankaraš 1.* Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Črna gora 2 (1).



Izključitve: Slovenija 8, Črna gora 6 minut.

Rdeči karton: Blagotinšek (48.).

Preberite še: