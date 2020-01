Vranješ: Potrebujem igralca, kakršen je Kavtičnik #video

"Vid ima izjemno energijo, na tekmah pa je vedno stoodstoten. In to potrebujem," o izkušenem Vidu Kavtičniku pravi selektor slovenske rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ.

"Vid ima izjemno energijo, na tekmah pa je vedno stoodstoten. In to potrebujem," o izkušenem Vidu Kavtičniku pravi selektor slovenske rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še osem dni je do prve tekme slovenske rokometne reprezentance na 14. evropskem prvenstvu, ki ga gostijo Avstrija, Švedska in Norveška. Novi selektor Ljubomir Vranješ s svojimi varovanci danes v Zrečah začenja drugi del priprav, konec tedna jih bo preizkusil tudi na dveh prijateljskih tekmah v Slovenj Gradcu in Trbovljah.

Eden od adutov Šveda na slovenski klopi bo tudi kapetan Vid Kavtičnik, s 35 leti najstarejši slovenski reprezentant. Zraven je že 16 let. Vse od tistega zgodovinskega uspeha na domačem evropskem prvenstvu, ko je Slovenija osvojila srebrno medaljo. Zdaj se pod sedmim selektorjem Kavtičnik pripravlja na svoje trinajsto veliko tekmovanje.

Velenjčan, ki je na večni lestvici strelcev v slovenskem dresu na šestem mestu, ni zaskrbljen zaradi menjave selektorja tik pred začetkom evropskega prvenstva.

Pod vodstvom Veselina Vujovića je Kavtičnik na svetovnem prvenstvu pred slabimi tremi leti prvič nosil kapetanski trak in je nato postal edini, ki je osvojil obe rokometni medalji za Slovenijo.

Na njegove bogate izkušnje stavi tudi Ljubomir Vranješ, ki niti pomisliti noče, da bi ga zaradi let pustil doma: "Vid ima izjemno energijo, na tekmah pa je vedno stoodstoten. In to potrebujem. Tako v garderobi, na igrišču in tudi na klopi, ko je treba spodbujati druge. Vid je pomemben igralec.".

