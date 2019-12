Vranješ črtal četverico: Čaka nas še kar nekaj dela

Izmed igralcev, ki so se na pripravah mudili od preteklega četrtka, se je Šved na slovenski klopi odločil, da bo v novem letu treninge nadaljeval brez vratarja Roka Zaponška ter zunanjih igralcev Gregorja Potočnika in Matica Grošlja.

Preostali petnajsterici se bo pridružilo še pet rokometašev, ki so prvi del priprav po dogovoru z vodstvom reprezentance izpustili zaradi klubskih in osebnih obveznosti. Drugi dan leta 2020 si bodo z novim selektorjem v roke tako segli Dean Bombač, Nejc Cehte, Urban Lesjak, Urh Kastelic in Miha Zarabec, ne pa tudi Simon Razgor. Za levokrilnega igralca beloruskega Meškova je bilo sprva predvideno, da se reprezentančnim pripravam zaradi osebnih zadržkov ravno tako priključi v drugem ciklusu, a se je Vranješ odločil, da v konkurenci z Darkom Cingesarjem in Tilnom Kodrinom na pripravah zadrži slednja.

Na parketu jih čaka še kar nekaj dela

"Vtisi po prvih dneh v slovenski reprezentanci so pozitivni. Igralci so se na treningih resnično trudili po najboljših močeh. Njihove energije, volje in pozitivnosti skozi nasmehe ne moreš spregledati. Kar zadeva samo dogajanje na parketu, je jasno, da nas čaka še kar nekaj dela, saj so nekateri igralci na priprave prispeli po nekajdnevnem premoru, spet drugi pa se nam bodo po novem letu priključili skoraj neposredno po zadnjih klubskih tekmah. Do prve tekme na Švedskem bomo imeli na voljo osem skupnih dni, kar je dobro. V prvem delu priprav smo delali tudi na telesni pripravljenosti fantov, saj nam bosta moč in hitrost še kako koristili. Sem optimist. Fantje, ki po prvem ciklusu zapuščajo priprave, so na treningih prikazali obilico volje in individualno napredovali, kar je meni in Urošu Zormanu resnično v veselje. Za prihodnost slovenske reprezentance je to zagotovo odlično," je prvih nekaj dni z novimi varovanci ocenil selektor.

"Fantje, ki po prvem ciklusu zapuščajo priprave, so na treningih prikazali obilico volje in individualno napredovali, kar je meni in Urošu Zormanu resnično v veselje." Foto: Grega Valančič/Sportida

Veseli Vranješevih idej

"Kratek prvi del priprav smo oddelali odlično. Igralci smo bili izredno motivirani, tudi osredotočenost je bila na izredno visoki ravni. S selektorjem Ljubomirom Vranješem smo se dobro ujeli. Ima svoje ideje o igri, ki jih spoštujemo in pozdravljamo. Novih zadev, ki jih vnaša, smo veseli. Vzdušje v ekipi je odlično," pa je prve dni pod novim trenerskim šefom komentiral izkušeni reprezentant Vid Kavtičnik.

"Ima svoje ideje o igri, ki jih spoštujemo in pozdravljamo. Novih zadev, ki jih vnaša, smo veseli. Vzdušje v ekipi je odlično," o nekaj dneh pod vodstvom novega selektorja pravi Vid Kavtičnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred EP dve domači pripravljalni tekmi

Vranješevi izbranci se bodo po nadaljevanju priprav dvakrat predstavili tudi na domačih tleh. V petek, 3. januarja, se bo ob 19. uri v Slovenj Gradcu pomerili s Severno Makedonijo, dan za tem pa ob 17.30 v trboveljski dvorani Polaj še s Črno goro.

V švedski Göteborg, kjer bo Slovenija začela nastope na svojem 12. evropskem prvenstvu, se bo ta podala 8. januarja. Uvodni obračun v skupini F jo čaka dva dni za tem, ko se bo v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. V nedeljo, 12. januarja, sledi obračun z gostitelji Švedi, dva dni za tem pa še s Švicarji. Vse tekme se bodo začele ob 18.15. V drugi del tekmovanja, ki bo potekalo v dobrih 250 kilometrov južno oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.

Na Vranješevem seznamu so še: vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen);

krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarič (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Darko Cingesar (Aix);

zunanji igralci : Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock);

krožni napadalci: Kristjan Horžen (Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

