Slovenski ostrostrelec z menjavo selektorja dobil dodaten zagon

Slovenska rokometna reprezentanca se te dne dni v Zrečah vneto pripravlja na svoj 12. nastop na evropskih prvenstvih, ki ga bodo letos gostile Švedska, Norveška in Švica. Med tistimi, ki so vedno znova izjemno motivirani za delo, je tudi tokrat eden izmed nosilcev slovenske igre Jure Dolenec. Enaintridesetletni rokometaš je v tej sezoni z Barcelono tako rekoč nepremagljiv, po najvišjih mestih pa si želi poseči tudi s slovensko izbrano vrsto na bližajočem se turnirju stare celine.

Jure Dolenec je po prejšnji sezoni, ko se je večino časa boril s poškodbo kolena, pravo priložnost pa je dobil šele ob koncu sezone, znova pripravljen na delo. Nastop na evropskem prvenstvu pred dvema letoma mu je preprečila poškodba meniskusa na desnem kolenu, zato je letos še posebej motiviran. "Vedno se je lepo vrniti v reprezentanco, sploh v takšnih primerih, ko se pripravljamo za veliko tekmovanje. Motivacija je vedno na višji ravni, priprave so daljše. Tokrat je vse skupaj še nekoliko drugače, ker imamo novega selektorja in je zaradi tega vse skupaj še bolj zanimivo. Vsi smo dobre volje in pripravljeni na trdo delo," pravi levoroki ostrostrelec.

Slovenska izbrana vrsta se pripravlja na EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

V slovenskem taboru se pred začetkom EP čuti posebna energija, h kateri je ogromno pripomogel tudi novi selektor Ljubomir Vranješ. "Pred začetkom priprav ga osebno nisem poznal, nikoli nisva skupaj delala. Nekaj fantov, ki igrajo za Veszprem, ga je poznalo že od prej in nihče izmed njih ni imel pripomb na njegovo delo. Vsi si želimo le najboljše in upamo, da bo znal iz nas potegniti vso kakovost, ki jo imamo. Samo na ta način bomo dosegli vse zastavljene cilje na evropskem prvenstvu," je prepričan slovenski rokometaš, ki že tretjo sezono brani barve Barcelone.

Z Barcelono mu gre kot po maslu

V tej sezoni se je katalonskemu klubu zataknilo le na prvi tekmi lige prvakov, trenutno pa štiri kroge pred koncem zaseda prvo mesto v skupini B. "V tej sezoni nam gre odlično. V ligi prvakov smo do zdaj izgubili le eno tekmo, osvojili smo tudi tri lovorike, tudi najpomembnejšo na svetovnem klubskem prvenstvu, ki je bil na sporedu že takoj na začetku sezone. Dvakrat smo ugnali tudi Pariz, za zdaj nam gre vse kot po maslu in le želim si, da se bo sezona v tej smeri tudi nadaljevala," pravi. Barcelona je v prejšnji sezoni lige prvakov osvojila tretje mesto, potem ko jo je v polfinalu izločil kasnejši prvak Vardar.

V naslednji sezoni bo združil moči z Blažem Jancem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Navsezadnje je v klubskem rokometu in v ligi prvakov tako, da se vse odloči na finalnem turnirju četverice, če se seveda tja uvrstiš. Na koncu odloči forma, ki jo ima ekipa v tistem enem vikendu. Res si želim, da bi nam letos uspelo osvojiti ligo prvakov, že lani nismo bili daleč. Glede na vse pokazano smo si lovoriko lani tudi zaslužili, a na koncu odločata, tako kot sem že rekel, dve tekmi, zato upam, da nam bo šlo letos bolje," pravi Dolenec, ki se mu bo v naslednji sezoni v klubu španskih prvakov pridružil tudi reprezentančni kolega Blaž Janc.

"Zelo sem vesel, da bomo v ekipi dobili takšno pridobitev, kot je Blaž. Prvič zato, ker je Blaž res vrhunski igralec, hkrati pa je tudi odličen človek, zato se bo zagotovo z lahkoto vklopil v našo ekipo. Dodaten bonus pa je v ekipo dobiti še enega Slovenca. V tujini je vedno lepo imeti zraven še nekoga, zato sem zelo vesel," z navdušenjem pripoveduje Dolenec, ki pa trenutno vse misli usmerja le proti slovenski reprezentanci in evropskemu prvenstvu.

Verjame, da se lahko uvrstijo vsaj v olimpijske kvalifikacije

"Verjamem, da se lahko uvrstimo vsaj v olimpijske kvalifikacije, če ne celo še kam višje," pravi Dolenec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav časa za priprave ni veliko, je nekdanji rokometaš Loke in Montpelliera prepričan, da lahko Slovenija poseže visoko. "V tem kratkem času moramo biti res osredotočeni na naše delo in narediti čim več. S prihodom novega selektorja se je malce spremenil sistem, a s fanti se poznamo že od prej, zato z uigravanjem ne bo nekih velikih težav. Verjamem, da se lahko uvrstimo vsaj v olimpijske kvalifikacije, če ne celo še kam višje. Imamo sicer zelo težek razpored, saj so reprezentance, s katerimi se bomo križali, zelo zahtevne. A če želimo poseči po najvišjih mestih, je treba premagati tudi takšne reprezentance. Začenjamo neko novo zgodbo in res upam, da bo uspešna. Vsi smo motivirani za delo, ta menjava trenerja nas je samo še spodbudila za delo, da se dokažemo in damo vse od sebe," je še pojasnil Dolenec.

V olimpijskih kvalifikacijah še dve prosti mesti Slovenska reprezentanca se bo v prvem delu EP v skupini F pomerila s Švedsko, Švico in Poljsko, v glavni del prvenstva pa se uvrstita po dve reprezentanci. Slovenska skupina se bo v nadaljevanju turnirja križala s skupinama D (Francija, Norveška, Portugalska, Bosna in Hercegovina) in E (Danska, Madžarska, Islandija, Rusija). Neposredni nastop na olimpijskih igrah si bo zagotovil evropski prvak, hkrati pa bosta v olimpijskih kvalifikacijah poleg Norveške, Španije, Francije, Hrvaške, Nemčije in Švedske nastopili še dve najboljši reprezentanci z EP. Od evropskih reprezentanc si je pot v Tokio doslej zagotovila le Danska, ki je zmagala na zadnjem SP, Norveška, Francija in Nemčija pa so si na mundialu izborile pravico do organizacij kvalifikacijskih turnirjev za OI 2020, ki bodo na sporedu med 17. in 19. aprilom.

