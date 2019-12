Vranješ po prihodu v Slovenijo: Nekaj stvari bom zagotovo spremenil

Štirinajst dni pred začetkom evropskega rokometnega prvenstva je slovensko izbrano vrsto na treningu prvič vodil novi selektor Ljubomir Vranješ, ki je pred tem premierno stopil tudi pred predstavnike medijev. "V tej ekipi vidim veliko potenciala in če to vidiš kot trener, imaš tudi vizijo, kaj bi s takšnimi igralci lahko ustvaril," je prepričan 46-letni rokometni strokovnjak, s katerim so v slovenski izbrani vrsti dobili pravo energijo za nove izzive.

17. decembra je slovenska rokometna reprezentanca dobila novega selektorja. Taktirsko palico je iz rok Veselina Vujovića prevzel Šved srbskih korenin Ljubomir Vranješ, ki je danes dopoldne prispel v Slovenijo. V slovenskem taboru pred začetkom evropskega prvenstva, ki ga bodo med 9. in 26. januarjem gostile Avstrija, Norveška in Švedska in na katerem bo Slovenija lovila tudi olimpijsko vozovnico, ne skrivajo optimizma. Kljub temu, da bodo Slovenci prvo tekmo na EP odigrali že čez dva tedna, verjamemo v uspeh.

Vranješ o ciljih:

"Vesel sem, da sem končno tu. Zdaj nas čaka veliko dela, ampak vidim veliko motivacije in želje. Ne morem še napovedati, kaj se bo zgodilo, a imamo dobro ekipo, ki lahko še raste. Poskusili bomo vse, da bomo dosegli dober rezultat. Filozofija slovenskega rokometa in način igre mi izjemno ustrezata. Nekaj stvari bom zagotovo spremenil, tako v fazi obrambe kot napada, a to so stvari, ki jih bodo igralci lahko hitro popravili," je prepričan Vranješ, ki je na priprave vpoklical 24 rokometašev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Do novega leta le še 16 rokometašev

V prvem delu priprav vadi 18 od skupno 24 vpoklicanih rokometašev. Zavoljo klubskih in osebnih obveznosti manjka šest igralcev – vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralec Simon Razgor ter zunanji igralci Miha Zarabec, Dean Bombač in Nejc Cehte –, ki se bodo soigralcem pridružili prihodnji teden. "Nekaj igralcev še ni prišlo zaradi klubskih obveznosti v Nemčiji, zato sem priložnost ponudil tudi nekaterim mlajšim. Že pred novim letom bom izbor skrčil na 16 igralcev, ki bodo Slovenijo predstavljali na evropskem prvenstvu. Z novim letom se želim osredotočiti le na njih. O končni podobi ekipe se bom odločil, ko igralce vidim še na treningu. Teh 16 izbranih rokometašev bo s ponosom in željo nosilo slovenski dres," zatrjuje 46-letni nekdanji rokometaš.

Slovenski selektor bo ognjeni krst na slovenski klopi doživel 3. januarja na pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji v Slovenj Gradcu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski selektor bo ognjeni krst na slovenski klopi doživel 3. januarja na pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji v Slovenj Gradcu. Slovenija se bo dan kasneje v Trbovljah pomerila še s Črno goro, nato pa bo ekipa odpotovala na evropsko prvenstvo. "Pred nami je zahtevna naloga, naš prvi cilj pa je, da v Göteborgu osvojimo prvo ali drugo mesto in se prebijemo v drugi del tekmovanja v Malmö. Čas ni naš zaveznik, a tudi če bi ga imeli na voljo več, to ne bi olajšalo našega dela," je prepričan Vranješ, ki na novinarski konferenci ni skrival dobre volje in vneme za delo.

"V tej ekipi vidim veliko potenciala in če to vidiš kot trener, imaš tudi vizijo, kaj bi s takšnimi igralci lahko ustvaril. Imam veliko volje za delo. Prepričan sem, da nam skupaj s strokovnim štabom in igralci lahko uspe v nekaj dneh narediti veliko. Vsi rokometaši so pripravljeni in izjemno motivirani za delo. Želim si, da mi ekipa pove, kaj želi. Želimo si napraviti korak dlje, dal bom vse od sebe in enako si želim od igralcev," je zatrdil nekdanji selektor Srbije in Madžarske.

Verjame v uspeh

Vranješ je zaradi klubskih obveznosti s Kristianstadom v Slovenijo pripotoval šele danes. Foto: Grega Valančič/Sportida Vranješ je zaradi klubskih obveznosti s Kristianstadom v Slovenijo pripotoval šele danes. "Ni lahko, a nisem več v bundesligi in švedska liga ni tako naporna. Imamo balkansko kri in vem, kdaj in kako pristopiti do igralcev, hkrati pa imam v sebi tudi švedsko mirnost, ko je to potrebno. Morda bi mi bilo lažje, če bi imel v strokovnem štabu nekoga, ki že od prej pozna moj način dela. Vendar smo s slovenskim strokovnim štabom sodelovali od mojega prvega dne pa vse do danes, predvsem z Urošem Zormanom. Vsak dan sva se pogovarjala, Uroš ima za sabo neverjetno kariero in izkušnje, dobro deluje tudi kot pomočnik trenerja v Kielcah in to nam bo prišlo še kako prav. Imamo veliko priložnost napraviti dober rezultat, a čaka nas težko delo," je še pojasnil Šved.

Ker je Slovenija izpustila letošnje svetovno prvenstvo, bo zadnji vlak za OI lovila na evropskem prvenstvu. Slovenija bo morala za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev na bližnjem evropskem prvenstvu, ki bo prvič v treh državah in bo na njem sodelovalo 24 reprezentanc, doseči vrhunski izid. Od evropskih reprezentanc si je pot v Tokio doslej zagotovila le Danska, ki je zmagala na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem, Norveška, Francija in Nemčija pa so si na letošnjem mundialu izborile pravico do organizacij kvalifikacijskih turnirjev za OI 2020, ki bodo na sporedu med 17. in 19. aprilom 2020.

Slovence uvodni obračun EP v skupini F v Göteborgu čaka v petek, 10. januarja, ko se bodo v dvorani Scandinavium pomerili s Poljaki. V nedeljo in torek potem sledita še obračuna z gostitelji Švedi in Švicarji. Na drugi del tekmovanja, ki bo potekal v dobrih 250 kilometrov oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.

