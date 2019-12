Novi slovenski selektor opozarja: Časa res ni veliko, vendar ...

27. novembra je Rokometna zveza Slovenije zaradi zasičenosti v reprezentanci in slabših predstav prekinila sodelovanje z Veselinom Vujovićem. Dobrih dvajset dni je bila tako slovenska izbrana vrsta, ki jo v kratkem čaka nastop na evropskem prvenstvu, brez selektorja. Danes pa se je na vroči stolček usedel Ljubomir Vranješ.

"Izbire selektorja smo se lotili zelo analitično in podrobno, zato smo potrebovali tudi nekaj več časa. Ko smo iskali kandidata, smo naleteli na izjemno velik odziv tako v Sloveniji kot v tujini. Pravzaprav ni bilo trenerja – tudi med tistimi, ki delujejo v najboljših klubih in reprezentancah –, ki ne bi bil pripravljen delati s slovensko izbrano vrsto. Na to smo lahko ponosni," je povedal Bobinac, rokometna zveza pa se je na koncu odločila za usluge 166 centimetrov visokega Šveda. "Odločitev je bila skoraj soglasna, le en član se je glasovanja vzdržal," je o glasovanju predsedstva RZS na današnji seji povedal prvi mož rokometne zveze.

"Odločilno vlogo pri izbiri Vranješa na mesto selektorja je bilo, da je izredno ambiciozen in verjame v slovensko reprezentanco," je povedal Bobinac in dodal, da je bil Šved primerna izbira tudi v finančnem smislu. "V ničemer ne ogroža našega proračuna in je v vseh pogledih zelo primeren dogovor," je še povedal.

S Flensburgom evropski prvak

Vranješ je s švedsko reprezentanco kot igralec osvojil sedem odličij, med drugim tudi srebro na olimpijskih igrah leta 2000 v Sidneyju, ima pa še po tri medalje iz svetovnih in evropskih prvenstev. Igralsko se je upokojil leta 2009 v Flensburgu, kjer se je nato začela tudi njegova trenerska pot. Z nemškim klubom je leta 2014 osvojil ligo prvakov, vodil je tudi izbrani vrsti Srbije in Madžarske, trenutno pa vodi ekipo švedskega Kristianstada, ki pa je že zapravila vse možnosti za preboj v drugi del lige prvakov.

Ognjeni krst bo Šved na slovenski klopi doživel 3. januarja na pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji v Slovenj Gradcu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najburnejše obdobje v trenerski zgodovini je Šved nedvomno doživel na trenerskem stolčku madžarskega Veszprema, ki ga je nekaj časa vodil v sezoni 2017/2018. Po seriji neuspešnih tekem in neučinkovitih ukrepov Vranješa naj bi takrat igralci Veszprema zahtevali odstop takratnega trenerja. Vranješ naj bi zahteval znižanje plač, igralcem pa naj bi odvzeli tudi službene avtomobile in še nekatere druge ugodnosti. V epilogu zgodbe so se od kluba morali posloviti tako celoten trenerski štab kot športni direktor Veszprema.

Enajsti selektor

Ognjeni krst bo Šved na slovenski klopi doživel 3. januarja na pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji v Slovenj Gradcu. Slovenija se bo dan kasneje v Trbovljah pomerila še s Črno goro. "Dober dan vsem. Najprej bi se rad zahvalil Rokometni zvezi Slovenije, ki je vse to omogočila, situacija res ni bila lahka, a mislim, da smo vsi zadovoljni. V veliko čast mi je, da bom lahko vodil slovensko izbrano vrsto," je v uvodnem nagovoru kot trener slovenske izbrane vrste prek videoklica iz Skandinavije v nekoliko okorni srbohrvaščini povedal novi selektor, ki je sicer rojen na Švedskem.

Slovenska izbrana vrsta bo 26. decembra začela misijo evropskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pred nami je pomembna naloga, a vsi smo pripravljeni garati za nov uspeh. Ekipa je zmožna igrati na visokem nivoju, lahko osvajamo medalje, a bo potrebnega veliko dela. Prepričan sem, da skupaj lahko dosežemo veliko," je v angleščini nadaljeval Vranješ, ki bo v Slovenijo pripotoval 27. decembra, potem ko bo dan prej s Kristianstadom odigral zadnjo tekmo v tem letu. Le 14 dni kasneje slovensko izbrano vrsto čaka prva tekma na evropskem prvenstvu.

"Delati bom začel že danes popoldne. Do zdaj še nisem smel vzpostaviti stika z nobenim izmed igralcev. V dnevu ali dveh bomo imeli sestavljeno ekipo za evropsko prvenstvo. Ključ do uspeha bo v slogi igralcev in štaba. Vsi moramo biti osredotočeni in stremeti k istemu cilju. Možnosti imamo tudi za uvrstitev na olimpijske kvalifikacije. Časa res ni veliko, vendar poznam skoraj vse slovenske igralce, poznam njihov sistem igre ter prednosti in slabosti," je pojasnil 47-letni rokometni strokovnjak.

Trenerska pot Vranješa: 2010–2017 SG Flensburg-Handewitt

2013 reprezentanca Srbije

2017–2018 Telekom Veszprem

2017–2018 reprezentanca Madžarske

2019– IFK Kristianstad

2019– reprezentanca Slovenije

Dva tedna garanja

Slovenija bo 10. januarja odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu v švedskem Göteborgu, rojstnem kraju novega selektorja. Slovenski rokometaši se bodo v prvem delu pomerili s Poljsko, Švedsko in Švico. "Zelo dobro poznam skandinavski rokomet, prav tako nemškega in slovenskega. Srečali smo se nedolgo nazaj. Upam, da bo tudi to pripomoglo k slovenskemu uspehu," je še povedal enajsti selektor slovenske izbrane vrste.

Ljubomir Vranješ prvič kot slovenski selektor: