Slovenski selektor je fenomen, za katerega so Madžari plačali milijon evrov #video

Ko so švedski rokometaši navduševali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in spadali v svetovni vrh, je obdobje nepozabnih Bengan Boys zaznamoval tudi Ljubomir Vranješ. Srca navijačev je osvojil z ogromnim srcem, požrtvovalnostjo in borbenostjo, s katero je nadoknadil pomanjkanje centimetrov. V višino je meril le 166 centimetrov in bil ponavadi za glavo ali dve manjši od tekmecev, a ga to ni omejevalo pri tem, da je na igrišču eden najvidnejših posameznikov.

Nepogrešljiv člen Bengan Boys

Tako se je na EP 2000 na Hrvaškem pomeril s slovenskim reprezentantom Tetteyjem Banfrom. Švedi so šli do konca in postali evropski prvaki. Foto: Reuters Ljubo, kot so ga že kmalu začeli klicati, ni bil visok, je bil pa po drugi strani tako hiter, nepredvidljiv in tehnično nadarjen igralec, da je postal nepogrešljiv člen znamenite švedske generacije. Postal je njen organizator igre. Izjemno je bral rokometno igro in razigraval soigralce, s katerimi je dosegal imenitne uspehe. Trikrat je bil evropski prvak, enkrat svetovni, na prestol pa se je povzpel tudi na olimpijskih igrah, ko je s Skandinavci v Sydneyju osvojil srebrno medaljo. Igralsko kariero je končal leta 2009 pri Flensburgu. V nemškem mestu, ki leži blizu Danske, mu je bilo tako všeč, da je ostal zvest projektu Flensburga in postal njegov trener.

Čeprav se je trenerskih izzivov lotil relativno mlad, star je bil šele 36 let, se je hitro povzpel med najbolj spoštovane stratege na svetu. Leta 2014 je s Flensburgom pokoril Evropo in osvojil ligo prvakov. Na njegov naslov so začele kapljati ponudbe. PSG, bogati francoski klub, podprt s katarskim kapitalom, ga je želel leta 2015 pripeljati v Pariz, a se Nemci niso dali. Tako so ga cenili, da so poslali Francozom sporočilo, da je Vranješ na voljo za poldrugi milijon evrov.

Madžarski Veszprem je zanj segel globoko v žep. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vsota, ki je še nikoli v zgodovini rokometa niso plačali trenerju, je bila previsoka tudi za PSG. Vranješ je ostal na severu Nemčije, a le do leta 2017. Pogodbo s Flensburgom je imel sklenjeno do leta 2020, zato je moral nov snubec, to je bil madžarski velikan Veszprem, seči globoko v žep, če je želel prepričati vodstvo nemškega kluba. Madžari so ga kupili za milijon evrov in v njem videli osebo, ki jih bo popeljala na evropski vrh.

Žalostno slovo od Veszprema, kjer so ga lovili huligani

Navijači Veszprema niso bili najbolj zadovoljni z rezultati pod vodstvom Vranješa. Foto: Žiga Zupan/Sportida Želje se niso uresničile, zgolj po 14 mesecih je Vranješ zaradi slabih rezultatov, zalomilo pa se je tudi drugje, razočarano zapustil madžarski klub. V prvi sezoni je na Madžarskem ostal brez državnega naslova, kar je zabolelo navijače. Zaostal je za Pick Szegedom, v ligi prvakov pa nepričakovano končal pot že v osmini finala. Privrženci večkratnega madžarskega prvaka niso bili zadovoljni, a je vodstvo kluba Skandinavcu srbskih korenin ponudilo novo priložnost.

Po novem razočaranju, domačem porazu z Vardarjem v ligi prvakov, zgodil se je pred dobrim letom, je napočil trenutek za slovo. Sodelovanje se je končalo, zgodba z nesrečnim koncem pa je šla celo tako daleč, da so hoteli z Vranješem fizično obračunati jezni navijači. Na srečo ni prišlo do stika. Policija je na treningu, na katerega je vpadlo 60 huliganov, preprečila najhujše. Za menjavo trenerja naj bi si prizadevali tudi igralci, nezadovoljni z njegovim delom, pa tudi nadaljnjimi ukrepi, nižanjem plač in črtanjem uporabe službenih avtomobilov. Najglasnejši v skupini nezadovoljnih igralcev so bili Arpad Šterbik, Laszlo Nagy in Momir Ilić.

Vranješ se je po manj uspešni epizodi na Madžarskem vrnil v domovino in prevzel vodenje prvaka Kristianstad, s katerim v tej sezoni uspešno nastopa v ligi prvakov. Z njim ima sklenjeno pogodbo do leta 2022.

Lani preprečil, da bi Slovenija branila bron na SP

Z Madžari je Sloveniji zaprl vrata nastopa na SP 2019. Foto: Sportida Rokometni Napoleon, kot ga je zaradi manjše višine, a tudi imenitnih dosežkov poimenovala sedma sila, v trenerski karieri ni vodil le klubov. Bil je tudi selektor. Sprva je leta 2013 vodil Srbijo, med letoma 2017 in 2018 pa je bil na čelu madžarske reprezentance, s katero je pokvaril načrte tudi Sloveniji. Leta 2018 je v dodatnih kvalifikacijah izločil Vujovićevo četo in ji preprečil, da bi lahko na letošnjem SP branila bronasto medaljo iz Pariza (2017).

Zanimivo je, da je Vranješ leta 2013, ko je za kratek čas postal selektor Srbije, domovine svojih staršev, na odgovornem položaju nasledil Veselina Vukovića. Zdaj je v Sloveniji nasledil Veselina Vujovića. Vujović in Vuković sta bila nekdanja soigralca, največje uspehe pa sta dosegala z Metaloplastiko iz Šabca, s katero sta se povzpela tudi na evropskih vrh. Črnogorec je 27. novembra izgubil službo pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS), Vranješa pa čaka zahtevna naloga, saj se bodo priprave na veliko tekmovanje, Euro 2020 bo potekal že prvi koledarski mesec, začele 8. januarja. Srečno, Ljubo!

Uvodni pozdrav novega selektorja Slovenije: