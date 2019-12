Rokometaši brez selektorja začeli priprave na EP

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je danes zbrala v Celju in začela priprave na januarsko evropsko prvenstvo. Uvodna tekma prvenstva, ki ga bodo gostile Avstrija, Norveška in Švedska, izbrance Ljubomira Vranješa čaka 10. januarja, pred tem pa bodo slovenski rokometaši odigrali tudi še dve pripravljalni tekmi.

Prvega treninga v dvorani Zlatorog se je udeležilo 18 izmed 24 kandidatov. Po dogovoru z vodstvom reprezentance so zaradi klubskih in osebnih obveznosti manjkali Urban Lesjak, Urh Kastelic, Simon Razgor, Miha Zarabec, Dean Bombač in Nejc Cehte. Slednji se bodo ekipi priključili prihodnji teden. Odsoten je bil tudi novi selektor Ljubomir Vranješ, ki ga na dan zbora s Kristianstadom čaka tekma švedskega prvenstva. Slednji se bo izbrani vrsti pridružil že v petek in isti dan v Zrečah tudi prvič v živo stopil pred sedmo silo.

Začetek priprav pred EP je slovenska vrsta pod vodstvom pomočnika selektorja Uroša Zormana dočakala v celjski dvorani Zlatorog. Med zbranimi je bilo čutiti obilico pozitivne energije, motiviranosti za trdo delo. Takoj po koncu uvodnega treninga se je reprezentanca že preselila v svojo standardno bazo v Zreče, kjer bo trenirala vse do potovanja na Švedsko, v sredo 8. januarja.

Ljubomir Vranješ se bo reprezentanci pridružil v petek. Foto: Sportida

Zorman prepričan v uspeh

"S selektorjem Vranješem sva pripravila načrt priprav, ki jih bomo skušali izpeljati čim bolj optimalno. Verjamem, da pri tem težav ne bo. Vsaka sprememba prinese nekaj dobrega. Iz pogovorov s selektorjem sem lahko razbral, da je poln optimizma. Verjamem, da so to občutili tudi fantje ter da nas čaka pozitivna zgodba," je prepričan Zorman.

Prvi ciklus priprav bo potekal do ponedeljka. Sledila bosta dva dneva počitka, reprezentanca pa se bo nato v Zrečah znova zbrala v četrtek, 2. januarja. Prihodnji konec tedna jo nato čakata tudi dve pripravljalni tekmi. V petek bo gostovala v Slovenj Gradcu, kjer se bo ob 19. uri pomerila s Severno Makedonijo. Dan za tem se bo navijačem ob 17.30 predstavila še v trboveljski dvorani Polaj, tekmeci bodo Črnogorci.

Seznam vabljenih igralcev na priprave:

Igralec Igralno mesto Višina Teža Rojen Klub Blaž Blagotinšek krožni napadalec 202 cm 120 kg 1994 Telekom Veszprem (MAD) Dean Bombač srednji zunanji 190 cm 95 kg 1989 Pick Szeged (MAD) Nejc Cehte desni zunanji 196 cm 96 kg 1992 TSV Hannover (NEM) Darko Cingesar levo krilo 187 cm 96 kg 1990 AIX (FRA) Jure Dolenec desni zunanji 191 cm 95 kg 1988 FC Barcelona (ŠPA) Klemen Ferlin vratar 191 cm 99 kg 1989 Celje Pivovarna Laško Matic Grošelj desni zunanji 194 cm 95 kg 1997 Celje Pivovarna Laško Nik Henigman levi zunanji 200 cm 100 kg 1995 Pick Szeged (MAD) Kristjan Horžen krožni napadalec 192 cm 98 kg 1999 Celje Pivovarna Laško Blaž Janc desno krilo 187 cm 87 kg 1996 PGE VIVE Kielce (POL) Urh Kastelic vratar 201 cm 105 kg 1996 FRISCH auf Göppingen (NEM) Vid Kavtičnik desni zunanji 191 cm 90 kg 1984 AIX (FRA) Tilen Kodrin levo krilo 192 cm 89 kg 1994 Celje Pivovarna Laško Urban Lesjak vratar 188 cm 95 kg 1990 TSV Hannover (NEM) Borut Mačkovšek levi zunanji 203 cm 100 kg 1992 Telekom Veszprem (MAD) Gašper Marguč desno krilo 181 cm 84 kg 1990 Telekom Veszprem (MAD) Žiga Mlakar desni zunanji 193 cm 100 kg 1990 Orlen Wisla Plock (POL) Rok Ovniček srednji zunanji 184 cm 82 kg 1995 Nantes (FRA) Gregor Potočnik levi zunanji 196 cm 105 kg 1992 Csurgoi (MAD) Simon Razgor levo krilo 184 cm 85 kg 1985 Brest Meškov (BLR) Mario Šostarič desno krilo 193 cm 92 kg 1992 Pick Szeged (MAD) Rok Zaponšek vratar 192 cm 93 kg 1992 Csurgoi (MAD) Miha Zarabec srednji zunanji 177 cm 77 kg 1991 THW Kiel (NEM) Igor Žabič krožni napadalec 201 cm 110 kg 1992 Orlen Wisla Plock (POL)

Prvi obračun že 10. januarja

Slovence uvodni obračun EP v skupini F v Göteborgu čaka v petek, 10. januarja, ko se bodo v dvorani Scandinavium pomerili s Poljaki. V nedeljo in torek potem sledita še obračuna z gostitelji Švedi in Švicarji. V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v dobrih 250 kilometrov oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.

