Pred mesecem dni izpolnil otroško željo, zdaj bije bitko s časom

Čeprav šteje šele 23 let, je Blaž Janc že nekaj let udarni član slovenske izbrane vrste. V vrstah slovenske reprezentance je debitiral leta 2016, ko je zaigral tudi na olimpijskih igrah. Od takrat je Brežičan pomembni mozaik v izbrani vrsti. "Vedno je lepo priti nazaj v reprezentanco, da se s fanti po premoru od klubskih obveznosti spet vidimo. Vzdušje je super, z novim selektorjem je v ekipo prišla tudi neka nova energija in mislim, da smo vsi pripravljeni na trdo delo in evropsko prvenstvo. Vemo, kaj nam ta turnir lahko prinese. Nimamo sicer veliko časa, a verjamem, da se bomo v tem kratkem času taktično uspeli pripraviti," je prepričan Janc.

"Vzdušje je super, z novim selektorjem je v ekipo prišla tudi neka nova energija in mislim, da smo vsi pripravljeni na trdo delo in evropsko prvenstvo," pravi Janc. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Mislim, da nam ta menjava selektorja ne bo otežila dela. Večina nas igra v velikih klubih, kjer so spremembe del vsakdana, zato verjamem, da se bomo hitro prilagodili na nov sistem dela. Je pa dejstvo, da moramo bit ves čas maksimalno skoncentrirani in zbrani," poudarja 23-letni rokometaš, ki se v zadnjem času bori s poškodbo.

Počena sklepna ovojnica v rami

V začetku decembra je sklenil pogodbo z Barcelono. Foto: Ronald Hoogendoorn/Sportida "Imam probleme z ramo. 24. decembra sem opravil še magnetno resonanco. Dobil sem izvid, da imam počeno sklepno ovojnico v rami. Ne gre za resnejšo poškodbo, a vseeno čutim bolečino. Tudi pri Kielcah sem igral z bolečino, zato sem v klubu po prvem decembru prosil za dvotedenski odmor, da sem lahko odšel domov in opravil terapije. Res sem si želel, da se maksimalno pripravim na evropsko prvenstvo in upam, da se bo stanje še izboljšalo," pravi igralec Kielc, s katerimi je v lanski sezoni v ligi prvakov zasedel četrto mesto. Visoke cilje ima poljska ekipa tudi letos.

"Zaenkrat stojimo dobro, a v ligi prvakov je vse še odprto. Lahko se zgodi, da bomo prvi ali šesti. Verjamem, da bomo tudi v drugem delu nadaljevali tako kot smo končali – z zmagami. Tudi z mojim osebnim doprinosom sem zadovoljen, mislim, da sem celo prvi strelec ekipe v ligi prvakov. To je že moja tretja sezona v Kielcah, zdaj sem se že vsega navadil, kar se pozna tudi v igri," pojasjnuje Janc, ki se mu je v začetku decembra izpolnila dolgoletna želja.

Uresničil dolgoletno željo

Slovenski rokometni reprezentant je v začetku decembra podpisal štiriletno pogodbo z Barcelono, kamor se bo preselil poleti. "Prestop v Barcelono je po mojem najvišja stopnička, ki jo lahko dosežeš v rokometu. Mislim, da so to sanje vsakega športnika, da bi lahko enkrat zaigral za Barcelono. Moje so se uresničile in na to sem res ponosen. Vesel sem, da bom postal del takšne ekipe," pravi Janc, ki bo postal tretji Slovenec, ki je kadarkoli oblekel dres katalonskega velikana. Prvi, ki ga je doletela ta čast, je bil Luka Žvižej, drugi Slovenec je Jure Dolenec, ki bo v prihodnji sezoni njegov soigralec.

"Če želimo narediti kakšen odmevnejši rezultat, moramo v skupinskem delu osvojiti prvo mesto." Foto: Vid Ponikvar

"Barcelona zdaj gradi mlado in perspektivno ekipo, ki bi v nadaljnjih letih konstantno osvajala ligo prvakov tako da se veselim tega izziva. Zagotovo pa mi ne bo lahko. Do igranje v Barceloni je zelo težko priti, še težje pa je tam ostati. Čaka me še veliko dela, a verjamem, da mi bo uspelo," je prepričan Janc, ki trenutno vse misli usmerja le v evropsko prvenstvo.

"Mislim, da se bomo s Švedsko borili za prvo mesto v skupini. Če želimo narediti kakšen odmevnejši rezultat, moramo v skupinskem delu osvojiti prvo mesto. Selektor je Šved in verjamem, da bo to za nas neka določena prednost. Vsi vemo, da nam to prvenstvo lahko prinese tudi nadaljnjo borbo za olimpijske igre in upam, da nam bo to uspelo," še pravi.

Preberite še: