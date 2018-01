Hrvati so si močno oddahnili, konec upanja za Srbe

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, drugi del, 1. tekmovalni dan

V skupini I se je začel drugi del evropskega rokometnega prvenstva. Hrvati so na prvi v zagrebški Areni po izjemno napeti končnici s 25:23 premagali povprečno Belorusijo in ohranjajo upanje za boj v polfinale. To je uspelo tudi Norvežanom po zmagi nad Srbijo (32:27).

V napol prazni Areni so Hrvati pričakovali lahko zmago nad Belorusi, a brez poškodovanega Domagoja Duvnjaka, hrvaški napad ne steče. Domači ljubljenci so vodili celotno srečanje - tudi za pet (13:8) in štiri (21:17 - ko so Belorusi manj kot tri minute pred koncem izenačili na 23:23.

Hrvaški selektor Lino Červar je zahteval minuto odmora in toliko zbral izbrance, da so na koncu le vknjižili novi dve točki, ki jih ohranjajo v boju za prvi dve mesti skupini I. Odločilna zadetka za Hrvate sta zadela Luka Cindrić in Marko Kopljar.

Ekipi z najboljšim izhodiščem v skupini I, Francija in Švedska, se bosta med sabo udarili v soboto. Slovensko četo v petek čaka obračun z olimpijskimi prvaki Danci.

Lestvica: 1. Švedska 2 tekmi - 4 točke

2. Francija 2 - 4

----------------

3. Norveška 3 - 4

----------------

4. Hrvaška 3 - 4

5. Srbija 3 - 0

6. Belorusija 3 - 0



Prvi dve ekipi se uvrstita v polfinale, tretjeuvrščena pa se bo udarila za peto mesto.

