Kakšen čudež se mora zgoditi, da bo Slovenija druga?

Vsi scenariji zadnjega dneva

Si predstavljate? Slovenija bo v sredo premagala Češko, Danska ne bo izgubila proti Makedoniji, večerno srečanje med Nemčijo in Španijo pa se bo končalo brez zmagovalca. Če bo Varaždin zadnji dan drugega dela evropskega prvenstva v rokometu doživel takšen razplet, bodo izbranci Veselina Vujovića zaigrali v polfinalu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po razburljivi zmagi Češke nad Makedonijo (25:24), ki je osrečila tudi slovenski tabor, zadovoljstva ne skrivajo tudi gostinci v Varaždinu. Sreda bo z zadnjim krogom, v katerem se bo še zadnjič v dvorani Varaždin Arena predstavilo šest udeležencev skupine II, ponudila tri izrazito razburljive dvoboje in v hrvaško baročno prestolnico privabila ogromno navijačev.

Tudi slovenskih, ki bodo skušali ob 16. uri pomagati Vujovićevi četi do zmage nad Čehi. Če Slovenija ne bo premagala Češke, se že lahko poslovi od sanj, da bi se konec tedna vrnila v zagrebško Areno, kjer se bo odločalo o najboljših šestih reprezentancah na tem evropskem prvenstvu.

Spored zadnjega kroga drugega dela:



Sreda, 24. januar:

16.00 Slovenija – Češka

18.15 Makedonija – Danska

20.30 Nemčija – Španija Lestvica:

1. Danska 4 tekme - 6 točk

2. Španija 4 - 4

3. Nemčija 4 - 4

4. Češka 4 - 4

5. Slovenija 4 - 3

6. Makedonija 4 - 3

Brezbrižni Danci ne smejo izgubiti

Veselje slovenskih reprezentantov po dragoceni zmagi nad Španijo. Foto: Mario Horvat/Sportida Prvi pogoj, če hoče Slovenija drugi del v skupini II končati na drugem oziroma tretjem mestu, je torej ta, da premaga Češko.

Drugi pogoj, ki bi jo še popeljal med štiri najboljše, je ta, da Danska, edina izmed šestih udeležencev skupine II, ki si je že zagotovila nastop v polfinalu, v sredo ne doživi poraza proti Makedoniji. Če bi ga, bi se Makedonci po točkah izenačili s Slovenijo (5) in bili v prednosti zaradi zmage v medsebojni tekmi v skupinskem delu v Zagrebu (25:24). Resda bi se lahko zvečer v krog reprezentanc s petimi točkami pridružili še Nemčija in Španija, če bi remizirali, a v tem ''štirikotniku'' Slovenija ne bi mogla osvojiti prvega mesta.

Usodna bi bila razlika v zadetkih, katero bi imela Španija, čeprav je proti Sloveniji doživela visok poraz (-5), še vedno boljšo od Vujovićeve čete. Za las. Ker je premagala Makedonijo za 11 zadetkov, bi imela v krogu štirih reprezentanc skupno razliko v golih +6, Slovenija pa +4. Bi pa v tem primeru Slovenija osvojila končno tretje mesto v skupini in v petek v Zagrebu odigrala dvoboj za peto mesto, ki bi lahko odločalo o neposrednem potniku na SP 2019.

Slovenci se bodo zadnjič v Varaždinu predstavili v sredo, ko se bodo ob 16. uri pomerili s Češko. Foto: Mario Horvat/Sportida

Če bi se torej uresničil drugi pogoj, in ranjena Makedonija, ki je v zadnji sekundi zapravila kazenski strel za izenačenje proti Češki (24:25), ne bi premagala brezbrižnih Dancev, bi bile oči slovenske javnosti uperjene v večerni spopad Nemčije in Španije. V tretji pogoj. Obe reprezentanci bi potrebovali zmago za napredovanje v polfinale, slovenski izbrani vrsti pa bi odgovarjal le remi. Če bi se tekma res razpletla z neodločenim rezultatom, bi Slovenija ponorela od sreče.

Uspel bi ji čudež, v katerega je po petkovem porazu z Dansko verjel le malokdo. Osvojila bi drugo mesto v skupini in se zaradi najboljšega izkupička v trikotniku z Nemčijo in Španijo (vse reprezentance bi imele pet točk) uvrstila v polfinale, kjer bi se pomerila z najboljšo reprezentanco iz skupine I. Pred zadnjim krogom se s prvim mestom najbolj resno spogledujejo svetovni prvaki Francozi. Tako bi se lahko ponovil polfinale iz leta 2017, ko se je Slovenija na svetovnem prvenstvu pomerila z gostitelji Francozi in jim priznala premoč.

Slovenija je lahko tudi tretja

Si bo Vujovićeva četa zagotovila nastop na SP 2019 že na Hrvaškem? Foto: Mario Horvat/Sportida Kako pa bi lahko Slovenija osvojila končno tretje mesto? Vsekakor mora nujno premagati Češko, nato ji ustreza celo zmaga Makedonije, a le v primeru, če bosta Nemčija in Španija remizirali. Če pa se zadnja tekma v Varaždinu ne bo končala z remijem, potem Makedonija nikakor ne sme premagati Dancev. V tem primeru bi na lestvici s petimi točkami ujela Slovenijo, jo zaradi zmage v medsebojnih tekmah prehitela in si za nagrado zagotovila dvoboj v Zagrebu za peto mesto.

Pot Slovenije do tretjega mesta je tako veliko lažja kot do drugega. A tudi v tem primeru ni usoda le v njenih rokah. Slovenija lahko torej drugi del EP 2018 v svoji skupini konča na drugem, tretjem, četrtem, petem ali šestem mestu.

Zadnji dan drugega dela evropskega prvenstva, vzporedno bodo potekali tudi boji v zagrebški skupini I, kjer so pod velikim pritiskom gostitelji, saj za napredovanje potrebujejo vsaj točko, morda pa tudi visoko zmago nad veliko favoritinjo Francijo, bo tako zelo pester. Slovenska srca bodo z dvojno hitrostjo bila že ob 16. uri!