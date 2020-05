Včeraj je v medijih odmevala policijska racija v Republiki Srbski, kjer so med drugim zaslišali tudi mednarodnega slovenskega nogometnega sodnika Slavka Vinčića. "Kategorično zavračam, da je šlo za zasebno zabavo, kjer da sem sodeloval v orgijah. Šlo je za nesrečen splet okoliščin. Bil sem ob nepravem času na nepravem mestu. Kdor me pozna, ve, da nimam ničesar s tem," nam je v pogovoru dejal Vinčić.

V policijski raciji v mestu Suvo polje so tamkajšnji policisti na zaslišanje privedli 35 oseb, 16 pa so jih zadržali. Med drugim so zasegli deset pištol, 14 zavitkov kokaina, medicinske droge ter več različnih valut denarja v vrednosti 10 tisoč evrov. Na zabavi niso manjkale niti prostitutke. Orgijo naj bi organizirala dobro znana starleta Tijana Ajfon.

Na zabavi so bili tudi štirje slovenski državljani, med njimi tudi mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki je v zadnji sezoni sodil tri tekme v elitni ligi prvakov.

Posloven obisk zaradi delovanja v podjetju, ki ga vodi, nepovezan z nogometom

Foto: Mario Horvat/Sportida Vinčić je dejal, da se je na zabavi na kmečkem turizmu znašel po poslovnem sestanku v okviru svojega podjetja Latro Mont, kjer je direktor.

"Bil sem na poslovnem sestanku v Brčkem v Bosni s svojimi poslovnimi partnerji. Obisk je bil vezan na mojo delovanje v metalurgiji in gradbeništvu, nepovezano z nogometnim sojenjem," je dejal Vinčić.

Po sestanku jih je znanec enega od poslovnih partnerjev povabil na kosilo oziroma dogodek v bližini. "Ko si nekje kot gost in ne poznaš restavracij in podobno, sem pač rekel da. Prišli smo na kmečki turizem, kjer je bilo okrog 40 ljudi, skupine različnih ljudi. Videl sem jih prvič v življenju. Poznal sem samo tri ljudi iz svojega kroga, s katerimi smo skupaj sedeli za mizo. Sedeli smo za svojo mizo, jedli kosilo, sedeli, se pogovarjali," je včerajšnje dogodke opisal Vinčić.

"Kategorično zavračam, da sem sodeloval v orgijah"

Nato je sledila racija, po besedah Vinčića pa so bili ciljna skupina njemu nepoznani ljudje. "Vsi smo bil zaslišani. Vedeli so, da nimam ničesar s tem, vprašali so me, ali poznam katerega od teh ljudi, odgovoril sem, da ne, in nato so me izpustili," pojasnjuje Vinčić.

"Kategorično zavračam, da je šlo za zasebno zabavo, kjer da sem sodeloval v orgijah. Vse skupaj sem videl mogoče štiri ženske v eni družbi. Šlo je za nesrečen splet okoliščin. Bil sem ob nepravem času na nepravem mestu. Kdor me pozna, ve, da nimam ničesar s tem," je dejal Vinčić.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Ne vidi razloga, da bi imel težave s sojenjem

Vinčić je ob vodenju podjetja eden najbolj cenjenih slovenskih nogometnih sodnikov, ki je v zadnji sezoni sodil na treh tekmah lige prvakov, ob tem pa je sodil na eni tekmi v ligi Europa, skupaj pa je v zadnji sezoni odvodil 25 tekem. Bi lahko dogodki iz Republike Srbske vplivali na njegovo prihodnost v nogometu?

"Ne vidim, da bi lahko imel zaradi tega, ker sem bil enkrat ob nepravem času na nepravem mestu, težave. Tudi če bi se stvari odvijale na način, kot je bilo predstavljeno v medijih, bi takoj odšel, ko bi to videl," odgovarja Vinčić.

S Šajnom že govoril, Mijatović ga mora še poklicati

Foto: Ana Kovač O četrtkovem dogodku je bil obveščen tudi Vinčićev nadrejeni na Nogometni zvezi Slovenije Vladimir Šajn, predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije. Z Vinčićem sta že govorila.

"Slavko ni bil ničesar osumljen in ni v nikakršnem postopku, včeraj pa je že prišel v Slovenijo. Bil je le priveden in zaslišan kot priča, tako da je v medijih prihajalo do napačnih informacij. Ni ničesar kriv, ni pa vsekakor nikomur v zadovoljstvo, če se zgodi kaj takega. Tako njemu kot njegovi družini. To je bil le splet nesrečnih okoliščin,'' nam je povedal Vlado Šajn, ki že dolgo časa pozna mariborskega sodnika in ga doživlja kot izjemno resno in vestno osebo.

Prvi mož Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović dogodka ni želel komentirati, saj želi najprej govoriti z Vinčićem in Šajnom. "V tem trenutku bolj podrobno ne morem komentirati. Zdaj bi bilo nekorektno karkoli govoriti o tem," je dejal Mijatović.