Ratejeva še vedno brez odgovora o svojem dopinškem primeru

"Treniram še vedno, a se mi pozna, da nimam take motivacije, kot sem jo imela prej. A me vadba psihično nekoliko razbremeni," je pojasnila Ratejeva.

Še vedno upa, da bo primer rešen v korist njej. Ob objavi pozitivnega rezultata dopinga pa je povedala, da je sredstvo, ki so ga našli v njenem vzorcu, v telo prišlo pri zdravljenju in je zato zaprosila tudi za zdravniško izjemo, kot določajo pravila.

Ratejeva je na novinarski konferenci 10. marca predstavila svoj primer. Foto: Matej Krže/Planet TV

"Čakam na končni odgovor in glede na skopo obvestilo, da je primer v postopku, ne morem niti približno vedeti, kdaj se bo to zgodilo. V tej sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa ni nobenega velikega atletskega tekmovanja, tudi ni mogoče doseči olimpijske norme. Sama jo že imam in bom nastopila naslednje leto v Tokiu, če bo moj primer rešen tako kot pričakujem," je pojasnila Ratejeva.

"Čeprav treniram že odtlej, ko so bili dovoljeni prvi treningi in kakšnega pol meseca tudi na celjskem stadionu, pa bi gotovo potrebovala še vsaj tri tedne vadbe pred prvim nastopom. Tudi sicer ne pričakujem, da bi bili lahko letos izidi tako pri nas kot na tujem posebej dobri, saj ne bo pomembnih tekmovalnih ciljev in s tem tudi ne prave motivacije, le mogoče, da bo denarna nagrada na tekmah diamantne lige," je še menila 38-letna Ločanka.