Leto, ko je Slovenija dihala kot eno …

Posebno, zelo posebno leto, a slovenski športniki so pokazali, da tudi v težkih časih znajo najti pot do vrhunskih uspehov. Kljub nekoliko osiromašeni športni sezoni smo lahko videli vrsto izjemnih slovenskih športnih uspehov.

Ne mino leto, ko se ne bi veselili slovenskih športnih uspehov. A ne zgodi se prav vsako leto, da bi slovenska športna javnost dihala kot eno. Ko pesti za naše športnike držijo najmlajši navdušenci pa vse do dedkov in babic. In zdi se, da je bilo letos tisto leto, ko smo vsi dihali kot eno … Upamo si trditi, da sta za to predvsem poskrbela naša kolesarska asa - Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Tadej Pogačar (desno) se je letos z zmago na Dirki po Franciji zapisal v zgodovino slovenskega kolesarstva. Foto: Guliverimage

Po pravi drami "slekel" svojega kolega

Brez dvoma lahko rečemo, da je bil za slovenske ljubitelje športa največji in najpomembnejši dogodek kolesarska Dirka po Franciji. Prestižno francosko pentljo je po hudem boju in po velikem presenečenju dobil mladi slovenski kolesar Tadej Pogačar in poskrbel za največji uspeh slovenskega kolesarstva. S tem uspehom je spet povezal slovensko športno javnost, če ne kar celotno Slovenijo. Pogačar je na odločilnem kronometru v skupnem seštevku prehitel Slovenca Primoža Rogliča. Ta je dirko končal na drugem mestu.

Primož Roglič po drugi zaporedni zmagi na Vuelti. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Roglič še drugič zapored dobil Vuelto

Pri poglavju Tadeja Pogačarja smo že omenili Primoža Rogliča. Čeprav se za Kisovčana Dirka po Franciji ni končala po njegovih željah, je njegov trenutek prišel na Dirki po Španiji. Tritedensko dirko je Roglič zmagal še drugič zapored in bilo je napeto do konca. Kljub skrajšani sezoni je 31-letni slovenski kolesar v tej sezoni vpisal 12 zmag ter na ta račun tudi drugo leto zapored postal najboljši kolesar na svetovni lestvici. Drugič zapored je postal športnik leta.

Luka Dončić je v svoji drugi sezoni navduševal na parketu lige NBA. Foto: Reuters

Luka Dončić naredil še korak dlje, Gogi do finala

Na poseben način se je odvijala tudi košarkarska liga NBA, v katero je ostro zarezala pandemija. Ljubitelji košarke so imeli kar pogostokrat podočnjake zaradi nočnih tekem. Eden izmed glavnih krivcev je bil Luka Dončić (Dallas Mavericks). Ljubljančan je v svoji drugi sezoni v ligi NBA navduševal in naredil še korak naprej. Dončić je po prvi sezoni, ko je postal novinec leta, postal član najboljše peterke najmočnejše lige na svetu. Ob njem so se znašla imena LeBron James iz Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks, James Harden iz Houston Rockets in Athony Davis iz Los Angeles Lakers. Luka je postal tudi šesti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je mesto v najboljši peterki našel pred 22. letom starosti.

Goran Dragić še ni dosegel svojih sanj v ligi NBA. To je znameniti prstan oziroma zmaga. Foto: Guliverimage Ob tem je treba omeniti Gorana Dragića. Kapetan zlate slovenske reprezentance se je z Miami Heat prebil vse do velikega finala in naš košarkar je v ekipi odigral pomembno vlogo. A veliki finale se je za Dragića končal klavrno. Gogi si je že na prvi finalni tekmi strgal tetivo v levem stopalnem loku in ni mogel pomagati svojim soigralcem. Na koncu so postali prvaki LA Lakers, ki so v finalu s 4:2 v zmagah ugnali Vročico.

Anamarija Lampič je v zadnji sezoni v skupnem seštevku šprinta osvojila 3. mesto. Zelo dobro ji kaže tudi v novi sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z nalezljivim nasmehom do največjih uspehov

V letu 2020 nas je z svojim nalezljivim nasmehom, predvsem pa z vrhunskimi rezultati razvajala Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh. Lampičeva se je v zadnji sezoni štirikrat zavihtela na stopničke za zmagovalke (dve zmagi, dve drugi mesti). Na podlagi njenih rezultatov je postala tretja najboljša šprinterka v svetovnem pokalu. Petindvajsetletna športnica iz Valburge, ki je bila letos med drugim razlašena za športnico leta, je zelo dobro začela tudi novo sezono.

Novi stari svetovni prvak Tim Gajser je v najelitnejšem razredu motokrosa MXGP še tretjič postal svetovni prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski motokrosist Tim Gajser je letos ubranil naslov svetovnega prvaka razreda MXGP. Novi in stari svetovni prvak v najelitnejšem razredu motokrosa MXGP je po letih 2016 in 2019 slavil še tretjo skupno zmago na tej ravni. Med lovorikami ima še naslov svetovnega prvaka v nižjem razredu.

Alenka Artnik je s 114 metri postavila svetovni rekord v potapljanju na dah. Foto: Alice Cattaneo

Kje so meje Alenke Artnik?

Vse bolj pomembno vlogo v slovenskem športnem prostoru dobiva tudi Alenka Artnik, slovenska potapljačica na vdih. Artnikova je v začetku novembra namreč postavila nov mejnik. V disciplini potapljanja na vdih z enojno plavutjo je postavila nov svetovni rekord. Ta zdaj znaša 114 metrov. To globino je dosegla na tekmovanju Blue Week (AIDA) v Šarm El Šejku v Egiptu in tako stari svetovni rekord popravila za en meter. "Uživala sem celoten potop, ki je trajal tri minute in 41 sekund. Zelo trdo sem trenirala za dosego tega cilja, bilo je vse prej kot lahko," je po svetovnem rekordu povedala Koprčanka.

Benjaminu Savšku v bogati vitrini manjka le še olimpijska medalja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Beni še drugič zapored, Kauzer postaja športni fenomen

Ne mine leto, da se kajakaši in kanuisti na divjih vodah z največjih tekmovanj ne bi vrnili z medaljami okoli vratu. Prav nič drugače ni bilo letos, ko je Benjamin Savšek, kanuist na divjih vodah, v Pragi ubranil naslov evropskega prvaka. Za Benija je bil to skupno že tretji naslov evropskega prvaka. Ta naslov mu še toliko več pomeni, saj je bila to edina večja tekma v letošnji sezoni. Zato se bo čez zimo še lažje pripravljal za naprej in sledil svojim ciljem. Eden od njih je tudi medalja na olimpijskih igrah.

V tem sklopu je treba omeniti Petra Kauzerja, ki pri 37 letih velja že za športni fenomen. Hrastničan je na evropskem prvenstvu v Pragi osvojil srebrno medaljo. V enem izmed pogovorov nam je zaupal, da še sam ne ve, kako je po 15 letih še vedno v vrhu.

Ema Kozin, naša najboljša boksarka. Foto: Redžo Ljutić/KK Gepard

Ema Kozin je prišla do največje zmage v karieri profesionalne boksarke

Slovenska boksarska Ema Kozin je v nemškem Donauwörthu v Nemčiji prišla do svoje 20. poklicne zmage, s katero je svojo zbirko šampionskih pasov obogatila s prestižnim naslovom organizacije WBC. Naša boksarka je premagala urugvajsko izzivalko Chris Namus po sodniški odločitvi. Šele 21-letna Ljubljančanka Ema Kozin v svoji karieri še ne pozna poraza. Na svojem računu ima dvajset zmag in neodločen izid.

Jernej Kruder je postal evropski prvak v balvanskem plezanju. Foto: Luka Fonda

Eden od največjih uspehov moškega plezanja

Konec novembra je Jernej Kruder, slovenski plezalec iz Celja, v Moskvi postal evropski prvak v balvanskem plezanju. S tem je dosegel enega od največjih uspehov v slovenskem moškem plezanju. Zelo sem si želel tega naslova, vesel sem," je po naslovu evropskega prvaka povedal Kruder. Ta se je pozneje preizkusil še v kombinaciji, kjer pa ni uresničil glavnega cilja – uvrstitve na olimpijske igre v Tokiu.

Ana Belac dosegla zgodovinski uspeh slovenskega golfa Ana Belac je poskrbela zgodovinski uspeh slovenskega golfa. Foto: Peter Kastelic

Ana Belac, slovenska golfistka, je ena izmed tistih, zaradi katere se o golfu pri nas govori še več. Portorožanka je letos poskrbela za zgodovinski uspeh slovenskega golfa, potem ko je zmagala na turnirju Carolina Classic na igrišču Pinehurst v Severni Karolini z nagradnim skladom 200 tisoč dolarjev (164 tisoč evrov).

Slovenska rokometna reprezentanca je bila na EP četrta. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Ni dosti manjkalo do novega odličja

Na začetku leta 2020 so za lep uspeh poskrbeli slovenski rokometaši. Ti so na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji osvojili četrto mesto. Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so z uvrstitvijo v polfinale presegli svoje cilje. To je bil za naše rokometaše drugi najboljši dosežek ne EP po domačem EP iz leta 2004, ko je reprezentanca osvojila srebrno medaljo.

Luka Božič, Jure Lenarčić in Benjamin Savšek, kanuisti na divjih vodah, so v ekipnih vožnjah v Pragi postali evropski prvaki. Foto: Nina Jelenc

Zlata trojica na divjih vodah

Od ekipnih športov velja omeniti še kanuiste na divjih vodah Benjamina Savška, Luko Božiča in Jureta Lenarčiča. Fantje so na letošnjem evropskem prvenstvu v Pragi osvojili naslov evropskih prvakov in tako ubranili zlato iz lanskega EP v francoskem Pauju.