Peharc in Kruder ostala brez olimpijske vozovnice

Ruska prestolnica oziroma tamkajšnja gimnastična dvorana je bila danes v znamenju kvalifikacijskih bojev za mesto v finalu olimpijske kombinacije. Sobotna finalna tekma bo štela tudi kot obračun za zadnjo olimpijsko normo, ki jo bosta dobila zgolj najboljši Evropejec oziroma najboljša Evropejka.

Slovenska odprava v Moskvi ni uresničila glavnega cilja, ki je bil na olimpijske igre v Tokio prihodnje leto v športnem plezanju poslati tudi slovenskega predstavnika v moški konkurenci.

Avgusta v Tokiu bosta Slovenijo na za športno plezanje olimpijski premieri zastopali Janja Garnbret in Mia Krampl, ki sta že lani uspešno osvojili obe slovenski ženski olimpijski kvoti.

Peharc in Kruder sta na svetovnem prvenstvu v Hachiojiju in v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Toulousu ostala praznih rok. Brez finalnega boja za mesto na OI pa sta ostala tudi na EP v Moskvi. Za osvojitev slovenske moške olimpijske kvote v športnem plezanju tako ni več niti hipotetičnih možnosti.

Anže Peharc v zmnožku uvrstitev v treh disciplinah končal na desetem mestu, Foto: Grega Valančič/Sportida

Današnje kvalifikacije po hitrosti, balvanih in težavnosti je Peharc v zmnožku uvrstitev v treh disciplinah končal na desetem mestu, Kruder pa je bil 17. Kot že rečeno, se bo v finalu merilo najboljših osem.

Peharc je bil danes v kombinaciji v hitrosti 15., v balvanih 10. in v težavnosti četrti, Kruder pa osmi v hitrosti, 13. v balvanih in 14. v težavnosti.

Slovenca se domov ne bosta vrnila povsem praznih rok. Kruder je postal evropski prvak v balvanskem plezanju, Peharc je v finalu težavnosti osvojil sedmo mesto, kar je njegov najboljši dosežek v tej disciplini športnega plezanje na velikih tekmah, sedmi je bil tudi v balvanih. Oba sta bila v nastopih v vsaki od treh posamičnih disciplin dovolj prepričljiva, da sta se sploh kvalificirala za nastop v najboljši dvajseterici, ki se je merila za finale kombinacije.

Hren: Ni šlo za kazanje moči, ampak za igro živcev

Razočaranje v slovenskem taboru je bilo pričakovano veliko. "Res je, da je bil glavni cilj olimpijska vozovnica. Kar smo vedeli, da bo težko, a smo šli samozavestno v to. Žal nam ni uspelo," je iz Moskve sporočil selektor slovenske članske reprezentance in trener Gorazd Hren.

"Če potegnem črto pod EP, ni bilo slabo, bilo je dobro. Kruder je postal evropski prvak v balvanih, kar sem si osebno zelo želel zanj, ali za Peharca. Vedel sem, da sta zrela za to," je dodal.

"Vseeno moram malo pokritizirati postavitev balvanov v kombinaciji, saj so bili izrazito prelahki. V vsakem balvanu so vsi skakali na vrh kot za stavo. Ni šlo za kazanje moči, ampak za igro živcev in napak. In specialisti za balvane, kamor se uvrščata Slovenca, niso imeli pravih možnosti," pa je slovenski trener ocenil petkovo dogajanje.

"Postavitev balvanov je žal stala Peharca uvrstitve med najboljših osem. Težavnost je Anže odplezal odlično, a žal na tej smeri ni bilo priložnosti, da bi ustvaril potrebno razliko," je še ocenil selektor.

