Peharc se je prebil v finale težavnosti na EP v Moskvi

V polfinalu nihče od tekmovalcev ni osvojil vrha smeri. Najbližje vrhu sta bila Rus Dimitrij Fakirianov in Belgijec Nicolas Collin, ki sta smer končala na oprimku 36+. Kar pet finalistov je padlo na enem gibu nižje, na višini 35+, med njimi tudi Peharc.

Ostali finalisti so Šved Hannes Puman, Švicar Sascha Lehmann, ki sta si delila prvo mesto po kvalifikacijah, Čeh Martin Stranik in Ukrajinec Vladislav Ševčenko. V finale se je zavihtel tudi tekmovalec z višino 32+ Izraelec Marcus Nimrod.

V Moskvi nastopata dva Slovenca. Jernej Kruder je po osvojenem naslovu evropskega prvaka v balvanskem plezanju v težavnosti svojo pot na evropski vrh končal že v kvalifikacijah na 28. mestu.

Peharc, ki je v ponedeljek na sedmem mestu ostal brez finala balvanov, finalni krog je zgrešil za eno mesto, si je še na drugi tekmi zapovrstjo priboril nastop v polfinalu. V Moskvi pa je danes naredil še korak naprej ter se zavihtel v finale.

V soboto dan D za olimpijske igre

V četrtek sledi prost dan, nato pa bosta petek in sobota v znamenju zadnje discipline na prvenstvu, in sicer kombinacije, najprej kvalifikacij in nato še velikega finala, po katerem bosta znana tudi dobitnika poslednjih dveh evropskih vstopnic za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto.

Janja Garnbret in Mia Krampl sta že lani uspešno osvojili obe slovenski ženski olimpijski kvoti, slovenska kandidata za moško olimpijsko normo pa sta Peharc in Kruder, ki je lani v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Toulousu ostal praznih rok.

Peharc ima z evropskih prvenstev že kolajno. Pred tremi leti je bil v Münchnu bronast v balvanskem plezanju.