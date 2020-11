Celjski šovmen je kralj Evrope, a prišel je po drugačno krono #video

V igri je namreč še zadnja evropska olimpijska vozovnica, ki jo bo v soboto osvojil evropski prvak v olimpijski kombinaciji, ta združuje vse tri plezalne discipline (hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje). Če bi evropsko prvenstvo odpadlo, bi mesto na olimpijskih igrah v Tokiu pripadlo prav Krudru, saj je bil med tistimi, ki ga še nimajo, najvišje uvrščen na lanskem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem.

Kruder se je skozi kvalifikacije prebil kot peti, v polfinalu dvignil raven in bil edini, ki je preplezal vse štiri balvanske smeri, z naskokom najboljši pa je bil tudi v finalu, kjer je dosegel vrh prve in tretje balvanske smeri (slednjo v manj kot minuti), v drugo je zmogel do cone, četrta pa je ostala nepreplezana, a je za zmago niti ni potreboval, saj so bili tekmeci za rang slabši.

Tretji balvan: Kruder v prvem poskusu, za tekmece nerešljiva uganka

Kruder je edini Slovenec z zmago v skupnem seštevku balvanov (sezona 2018), v svoji zbirki ima dve balvanski zmagi v svetovnem pokalu (Meiringen 2018 in Moskva 2019) in naslov svetovnega podprvaka v balvanih iz Münchna leta 2014. Celjan je Sloveniji priplezal skupno 24. kolajno na evropskih prvenstvih. Na zadnjih desetih prvenstvih stare celine (od leta 2002) so Slovenci osvojili vsaj eno odličje.

Kako je Kruder povzel svojo pot do naslova evropskega prvaka in kako doživlja Moskvo v obdobju pandemije?

"Stres je bil minimalen, saj v Moskvo nisem pripotoval s ciljem, da bi zmagal na balvanih, ampak sem bolj usmerjen v tekmo v kombinaciji." Foto: Luka Fonda Evropsko prvenstvo je po tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu šele druga tekma za plezalce v tej koronski sezoni, za vas pa pravzaprav prvo mednarodno tekmovanje. Je bila zato tudi trema bistveno večja?

Res je, letos sem na tekmi z mednarodno udeležbo nastopil le 8. marca, na dan žena, na tekmi Studia Bloc v Nemčiji, od izbruha pandemije pa potem res nisem več tekmoval.

Moram reči, da je bil stres res minimalen, saj v Moskvo nisem pripotoval s ciljem, da bi zmagal na balvanih, ampak sem bolj usmerjen v tekmo v kombinaciji.

Seveda pa sem si želel smeri čim bolj preplezati, kar se je v polfinalu zelo dobro poznalo (edini je preplezal vse štiri smeri, op. a.), v finale pa sem vstopil brez vsakega pritiska in plezal po svojih najboljših močeh.

V finalu najbolje šesterice je bila polovica domačinov, en Belgijec in plezalec iz Izraela, vsi brez večjih uspehov v mednarodnem merilu. Ste bili zato še bolj sproščeni in samozavestni ali ste se držali načela, da je šele tekma pokazatelj tega, koliko kdo velja, in ne tisto, kar napovedujejo statistični podatki?

Res je, tekma je tekma, fantje so močni, tako da si nisem upal preveč napovedovati, se je pa morda na koncu res izkazalo, da fantom manjka izkušenj.

V prenosu je bilo videti, da so v dvorani tudi gledalci v maskah in "gledalci" iz kartona. Kako ste sami doživljali občinstvo?

Pravzaprav niti nisem dobro videl, kaj se dogaja v dvorani, sem pa zagotovo dobro slišal navijanje naših. Je pa res, da vzdušje ni tako, kot smo ga vajeni iz prejšnjih sezon.

Foto: Luka Fonda

Ampak vseeno ste bili v svojem "šovmen vzdušju", pri čemer spodbujate gledalce in vedno zelo uživate v njihovem spodbujanju?

Res je, k sreči je bila v dvorani tema in nisem videl gledalcev, tako da sem si kar malo namišljal, da se spogledujem z navijači. Očitno delujem na ta način, da tudi če navijačev ni, se obnašam, kot da so. Sicer pa Gorazd (selektor Gorazd Hren, op. a.) pravi, da je bilo kljub vsemu v dvorani vendarle kar nekaj gledalcev.

Kakšni so sicer ukrepi na prvenstvu? Kakšno je stanje v Moskvi?

Vse je precej sproščeno, še posebej glede na razmere v Sloveniji, tako da moram reči, da sem kar vesel, da smo tukaj. Kar nekoliko lažje se diha.

Foto: Luka Fonda

Ste zdaj že pozabili na besede, da bi raje videli, da bi prvenstvo odpadlo?

Niti ne. Dejstvo, da tukaj ni vse konkurence (prvenstvo so izpustili plezalci iz Italije, Avstrije, Nemčije in Francije), mi ne ustreza. Seveda bi raje videl, da bi dobitnik olimpijske vozovnice do nje prišel na bolj pošten način, v močnejši konkurenci. Sicer pa sem za zdaj zmagal samo na balvanih, tako da je pot do Tokia še dolga.

Kako ste zadovoljni z nastopom na prvi preizkušnji prvenstva, hitrostnem plezanju?

Počutil sem se hitrega, a sem napravil dve napaki. Brez njiju bi bile moje možnosti precej večje. Bomo videli. Moj rekord je 7,2 sekunde, mislim pa, da bi šlo tudi hitreje.

"Zmagal sem samo na balvanih, pot do Tokia je še dolga." Foto: Luka Fonda