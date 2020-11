Celjan Jernej Kruder je že v polfinalu napovedal bitko za balvanski vrh stare celine, v finale se je namreč kot edini, ki je uspešno opravil z vsemi štirimi balvani, prebil z najboljšim izidom. V finalu mu podoben podvig sicer ni uspel, je pa kljub temu ugnal vso konkurenco in si priboril zlato odličje. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Rusa Sergej Lužetcki in Nikolaj Jarilovec.

"Bilo je zabavno, a ni bilo tako dobro kot v polfinalu, sem pa seveda vesel tega naslova. Želel sem si preplezati tudi zadnji balvan, pred katerim sem že vedel, da sem prvi, tako da je bilo lažje, a mi žal ni uspelo. Zelo sem si želel tega naslova, vesel sem," je po naslovu evropskega prvaka v pogovoru za IFSC povedal zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v balvanih iz leta 2018.

Congratulations to Jernej Kruder who's just won the Men's Boulder Finals at the @IFSClimbing Europe Championships in Moscow! 🧗‍♂️



Don't miss out the Women's and Men's Lead Semi-Finals and Finals LIVE on the Olympic Channel tomorrow here 📽👉 https://t.co/i9oJ3pt3Ib pic.twitter.com/nOYcOtg77X