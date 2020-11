Kako ste? Sta dva dneva po pozitivnih rezultatih na testiranju dovolj, da se glava umiri?

Da, danes sem že malo bolje. Treba je bilo prespati novico in poiskati kaj pozitivnega. Zavedam se, da je to še vedno evropsko prvenstvo, a glede na celotno zdravstveno situacijo v svetu, glede na okrnjeno konkurenco na prvenstvu (nastopilo bo zgolj 16 držav, op. a.) in glede na to, da še pred mesecem dni nismo vedeli, ali se bomo z reprezentanco sploh udeležili prvenstva, je mogoče vseeno, če se začnem kar pripravljati na naslednjo sezono.

Pripravljena kot še nikoli ... Foto: Vid Ponikvar

Kako veliko presenečenje je bil za vas pozitiven test na koronavirus? Če prav razumem, ste bili na testiranju pozitivni pred štirimi tedni in ste "oddelali" karanteno, simptomov pa sploh niste imeli. Od kod zdaj spet pozitiven test?

Res je. Pred štirimi tedni sem bila na testiranju pozitivna. Simptomov nisem imela, za test sem se odločila samo zato, ker je bil pozitiven moj trener (Domen Švab, tudi on je bil na testiranju pred odhodom na EP pozitiven). Takrat sem bila deset dni v karanteni, kot to narekujejo pravila v Sloveniji.

Prepričana sem bila, da bo na tem testiranju vse v redu. Presenetilo me je.

To pomeni, da ste bili v tem času kužni?

Ne, nisem bila kužna. V krvi imam protitelesa, imam pa tudi ostanke mrtvega virusa. Tako so mi razložili zdravniki. To je tudi razlog, da je bil test pozitiven, nisem pa kužna. Zdaj se je najbolj varno družiti z mano (smeh, op. a.).

Avgusta je zmagala ne plezalnem spektalu nad Ljubljanico Triglav The Rock Ljubljana. Foto: Grega Valančič/Sportida

V letošnji sezoni skoraj ni bilo priložnosti za dokazovanje v mednarodni areni. Izpeljana je bila samo ena tekma svetovnega pokala – težavnostna preizkušnja v Brianconu, kjer ste zasedli 5. mesto –, na državnem prvenstvu ste bili drugi, zmagali sta na revialni tekmi Triglav The Rock Ljubljana. Kako dobro ste se počutili med oprimki? Kdaj ste po poškodbi križnih vezi zlezli na zeleno vejo?

Že novembra lani sem nekaj tednov po poškodbi (pretrgan medialni miniskus in križna vez, op. a.) začela izvajati vaje za moč in pri tem vztrajala vse do marca. Konec aprila sem začela normalno trenirati.

Lahko rečem, da se še nikoli nisem počutila tako dobro kot letos. Morda je bil razlog v tem, da je bilo zaradi manj tekem manj pritiska, ampak je bilo po drugi strani tudi manj motivacije.

Trenirala sem z namenom, da bo naslednja sezona takšna, kot sem si jo zamislila, vrhunska. Tudi vmesni reprezentančni treningi so pokazali, da sem res dobro pripravljena. Upala sem, da bodo izpeljali še kakšno tekmo, no, saj so jo, pa se je ne morem udeležiti.

Na splošno sem zelo zadovoljna s tem, kako sem se pobrala po poškodbi. Če s tem nadaljujem tudi prihodnje leto, verjamem, da bodo tudi rezultati vrhunski.

"Težavnost ostaja moja primarna disciplina, sem pa tudi v balvanih naredila velik korak naprej." Foto: Luka Fonda

Če se dotakneva posameznih disciplin. Kje ste najbolj suvereni?

Najbolj še vedno v svoji primarni disciplini, to je težavnost, sem pa tudi v balvanih naredila velik korak naprej. Tudi s tega vidika, da sem bila na vseh simulacijah tekem zelo konstantna, kar mi zelo veliko pomeni. Marsikdo pravi, da so balvani loterija, nekatera vrsta balvanov ti leži, druga ne, ampak sem sama sebi letos dokazala, da če si dobro pripravljen, si lahko dober na vsaki vrsti balvanov.

Koliko pomeni prisotnost Janje Garnbret na reprezentančnih treningih? Je lahko opazovanje njenih gibov dobra učna lekcija?

Odlično je, če je na treningih tudi Janja. Sicer se vsakič znova čudim, kako je lahko tako dobra. Je pa zelo dobro, da vidim, da je vse mogoče, tudi če se zdi nemogoče. Ko Janja to izpelje, vidiš, da je samo težko, ni pa nemogoče.

Kaj pa hitrostno plezanje?

Hitrosti letos sploh nisem trenirala in tukaj ni nobenega napredka.

Boste spremljali evropsko prvenstvo ali bo preveč boleče?

Definitivno bom spremljala in navijala za naša fanta (Jernej Kruder in Anže Peharc se bosta potegovala za edino preostalo moško evropsko olimpijsko vozovnico, op. a.)



Če bi evropsko prvenstvo odpadlo, bi olimpijski nastop pripadel Jerneju Krudru. Foto: Ana Kovač

Če bi evropsko prvenstvo odpadlo, bi v moški konkurenci olimpijski nastop pripadel Krudru kot najboljšemu uvrščenemu na lanskem svetovnem prvenstvu, ki olimpijske vozovnice še nima.



Na olimpijske igre se bosta uvrstila zgolj evropski prvak oz. prvakinja oz. tisti, ki bo najbolje uvrščen v olimpijski kombinaciji in si nastopa na igrah pod petimi krogi še ni zagotovil.



Ženski slovenski olimpijski kvoti sta že nekaj časa zapolnjeni. Janja Garnbret si jo je prislužila kot prvakinja v olimpijski kombinaciji na lanskem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem, Mia Krampl pa kot tretja na lanskih dodatnih kvalifikacijah v Toulousu.



Na igrah bo nastopilo 20 plezalk in 20 plezalcev.

