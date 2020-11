Skozi kvalifikacije težavnosti Peharc, Kruder obstal na prvi oviri

Po kvalifikacijah si prvo mesto delita Šved Hannes Puman in Švicar Sascha Lehmann, ki sta edina splezala od prvega do zadnjega oprimka za osvojena vrhova v obeh kvalifikacijskih smereh.

Peharc, ki je v ponedeljek na sedmem mestu ostal brez finala balvanov, finalni krog je zgrešil za eno mesto, si je še na drugi tekmi zapovrstjo priboril nastop v polfinalu. Tržičan je v prvi kvalifikacijski smeri dosegel višino 36+, v drugi pa 33+ za skupno sedmo mesto kvalifikacij.

Medtem ko je v ponedeljek Peharc ostal brez finala zaradi enega poskusa, pa je danes Kruder polfinalno normo zapravil zaradi enega giba.

Čeh Stepan Potuček je v polfinale napredoval z višinama 27+ in 30+, kar je zadoščalo za 26. mesto, torej zadnjo polfinalno vstopnico. Kruder pa je dosegel višini 26+ in 30+ in je tekmovanje v težavnosti sklenil na 28. mestu, dve mesti pod polfinalom.

Jernej Kruder je po velikem uspehu v drugi disciplini ostal brez polfinala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Polfinale in finale v težavnosti bosta v sredo, v četrtek sledi prost dan, nato pa bosta petek in sobota v znamenju zadnje discipline na prvenstvu, in sicer kombinacije, najprej kvalifikacij in nato še velikega finala, po katerem bosta znana tudi dobitnika poslednjih dveh evropskih vstopnic za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto. Zadnji olimpijski karti bosta dobila najboljši Evropejec in najboljša Evropejka.

Janja Garnbret in Mia Krampl sta že lani uspešno osvojili obe slovenski ženski olimpijski kvoti, slovenska kandidata za moško olimpijsko normo pa sta Peharc in Kruder, ki je lani v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Toulousu ostal praznih rok.

Kruder je v ponedeljek kot prvi Slovenec v moški konkurenci postal evropski prvak v balvanskem plezanju.