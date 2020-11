Peharc v težavnosti sedmi, oba Slovenca sta se kvalificirala v zadnji del EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi so podelili odličja najboljšim v težavnosti. Tudi v finalu v težavnosti je imela Slovenija svojega predstavnika. Triindvajsetletni tekmovalec iz Kovorja pri Tržiču Anže Peharc je v konkurenci osmih finalistov dosegel končno sedmo mesto. Naslov evropskega prvaka je osvojil Švicar Sascha Lehmann.

Peharc je po sedmem mestu v kvalifikacijah dopoldne poskrbel še za šesti dosežek polfinala ter se uvrstil v zadnji krog boja za naslov celinskega prvaka v težavnostnem plezanju, v sicer nekoliko okrnjeni konkurenci, brez Avstrijcev in najboljšega Čeha Adama Ondre ter tudi najboljšega Slovenca v tej zvrsti Domna Škofica.

"Bil je dobro na poti. Imel je dober ritem, počutil se je super, a je bila finalna smer vseeno dokaj dolga in glede na to, da smo se v pripravah usmerili večinoma na balvane, je Anžetu zmanjkalo malo vzdržljivosti, ki je potrebna za takšne smeri," je za STA iz Moskve po koncu današnjega finala sporočil selektor reprezentance in trener Gorazd Hren.

Peharc ostaja pri eni kolajni z evropskih prvenstev. Pred tremi leti je bil v Münchnu bronast v balvanskem plezanju, v katerem ima tudi stopničke v svetovnem pokalu. S sedmim mestom je dosegel svoj najboljši dosežek na velikih tekmah v težavnostnem plezanju.

V polfinalu nihče od tekmovalcev ni osvojil vrha smeri, prav tako ne v finalu. Najbližje polfinalnemu vrhu sta bila Rus Dimitrij Fakirianov in Belgijec Nicolas Collin, ki sta smer končala na oprimku 36+. Kar pet finalistov je padlo na enem gibu nižje, na višini 35+, med njimi tudi Peharc in nov evropski prvak.

Zmagovalec preizkušnje Lehmann, ki je skupaj s Švedom Hannesom Pumanom dobil kvalifikacije, je v finalu osvojil zlato z višino 41+, srebro je pripadlo Collinu (38+), predstavnik gostiteljev Fakirianov (37+) pa je odnesel bron.

Jernej Kruder je po osvojenem naslovu evropskega prvaka v balvanskem plezanju v težavnosti svojo pot na evropski vrh končal že v torkovih kvalifikacijah na 28. mestu.

Zapleten sistem tekmovanja

Kljub temu, da Slovenci v težavnosti domov ne bodo prinesli kolajne, pa sta si oba Slovenca priborila nastop v drugem delu prvenstva stare celine, ki bo dal tudi nosilca poslednje olimpijske nominacije za Tokio 2021.

Peharc je v Moskvi še drugič pristal na sedmem mestu. V ponedeljek je na sedmem mestu le za eno mesto zgrešil finale balvanov. V hitrostnem plezanju pa sta Slovenca osvojila 20. (Peharc) in 21. mesto (Kruder), kar jima po treh posamičnih disciplinah zagotavlja mesto v kvalifikacijah olimpijske kombinacije.

Jernej Kruder je v težavnostnem plezanju obstal v kvalifikacijah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nekoliko zapleten sistem tekmovanja namreč določa, da se bo najboljših 20 v treh disciplinah prvenstva pomerilo v petek v hitrosti, balvanih, težavnosti. To kvalifikacijsko sito pa bo dalo osmerico, ki se bo v soboto udarila za naslov evropskega prvaka v kombinaciji. V finalu bodo znova morali nastopiti v treh disciplinah. Le najboljšemu bo pripadla poslednja vstopnica za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto.

V zmnožku kombinacije EP v Moskvi Kruder zaseda četrto mesto, Peharc je sedmi. Na prvih treh mestih so Collin, Lehmann in Rus Sergej Lužecki.

Janja Garnbret in Mia Krampl sta že lani uspešno osvojili obe slovenski ženski olimpijski kvoti, Peharc in Kruder sta na svetovnem prvenstvu v Hachiojiju in v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Toulousu ostala praznih rok.