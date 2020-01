Norvežani premočni, Slovenci ostali brez odličja

Slovenski rokometaši so v boju za tretje mesto evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji visoko izgubili (20:28) proti Norveški in ostali brez tako želenega odličja. Slovenci so se v prvem polčasu po zaslugi izjemnih obramb Klemna Ferlina še enakovredno upirali favoritom, v drugem pa so se razpadli in ostali tik pred odrom za zmagovalce.

Začetek srečanja ni prinesel kakšne kvalitetne igre, utrujeni napadalci niso bili zbrani, zato pa sta bili na uvodu prvi zvezdi tekmi oba vratarja Klemen Ferlin in Torbjoern Sittrup Bergerud. Nobena izmed ekip si ni priigrala občutnejše prednosti, nato pa so v 20. minuti prvega polčasa Norvežani na hitro zadeli dvakrat zapored in povedli za tri (8.5).

Ko je pet minut pred koncem zadel še Eivind Tangen so Skandinavci povedli s 10:6 in nakazali, da bo naredili vse, da si okoli vratu obesijo bronasto odličje. Slovenci so norveško prednost do konca prvega dela stopili za en zadetek (9:12), za kar se lahko v veliki meri lahko zahvalijo fantastičnemu Ferlinu, ki je že v prvem polčasu zbral devet obramb.

Slovenija : Norveška 20:28 (9:12) Tele2 Arena, gledalcev 6000, sodnika: Geipel in Helbig (oba Nemčija). Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 3, Henigman, Janc 3, Dolenec 3 (3), Cingesar, Cehte 1, Kodrin, Zarabec, Šoštarič, Horžen, Žabić 1, Ovniček, Bombač 5 (1), Mačkovšek 4. Norveška: Christensen, Bergerud, Nikolaisen, Sagosen 4 (1), Overjordet, Overby 1, Joendal 7 (1), Aar, Björnsen 5, Gullerud 2, Johannessen 4, O'Sullivan 1, Tangen 2, Reinkind 2, Gullikssen, Blonz. Sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Norveška 3 (2).

Izključitve: Slovenija 8, Norveška 10 minut.

Rdeč karton: /.

Norvežani so odlično odprli tudi drugi polčas in s serijo 5:0 pobegnili za visokih osem zadetkov (17:9), slovenski rokometaši pa so prvič zadeli šele po devetih minutah igrah z igro z dvema igralcema več. Slovenci so Norvežanom najbolj približali na pet zadetkov razlike, na koncu pa izgubili za osem. Norvežani so si s prvim odličjem na evropskih prvenstvih zagotovili tudi vstopnico za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Egiptu.

Tekma za 3. mesto:

Tekma za 5. mesto:

3. Norveška

4. Slovenija

5. Nemčija

6. Portugalska

7. Švedska

8. Avstrija

9. Madžarska

10. Belorusija

11. Islandija

12. Češka

13. Danska

14. Francija

15. Severna Makedonija

16. Švica

17. Nizozemska

18. Črna gora

19. Ukrajina

20. Srbija

21. Poljska

22. Rusija

23. Bosna in Hercegovina

24. Latvija

