Razočaranje je veliko: Preveč so nam zrasli apetiti

Slovenci pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki so ga gostile tri države, Avstrija, Norveška, Švedska, na polfinale niso niti pomislili, a po izjemen začetku v Göteborgu, ko so po fantastični igri premagali tudi gostitelje Švede, so apetiti zrasli, slovenski rokometaši pa so mleli tekmeca za tekmecem. Edini manjši spodrsljaj so si v drugem delu v Mälmoju privoščili proti Madžarski, a ta poraz ni bil usoden in se kljub temu uvrstili v polfinale. Ko si enkrat med štirimi najboljšimi nikakor nočeš končati na četrtem mestu, a zgodilo se je ravno to.

Po petkovem polfinalnem porazu proti Španiji slovenski rokometaši dan kasneje niso imeli niti moči, niti znanja, kako se resneje upreti Norvežanom, ki so na koncu pokazali, da spadajo med najboljše reprezentance na svetu, Slovenci pa, da se dobro dela in da lahko od njih še veliko pričakujemo.

Fotogalerija s tekme za tretje mesto, foto: Reuters:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Vranješ: Ponosen sem na naše fante

"Čestitke, Norveška je odlična ekipa. Naredili smo vse, kar smo lahko. Ne bi bilo pravično, da rečemo, da smo gledali dobro tekmo. Gledali smo dve utrujeni ekipi. Škoda za rokomet. Če se ozrem na, lahko rečem, da sem izjemno ponosen na naše fante in dosežek," je po tekmi dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki se je na vroči stolček usedel le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva.

"Če bi nekdo pred začetkom turnirja ponudil, da se bomo uvrstili v polfinale in igrali za tretje mesto, potem bi to takoj kupil," je še dodal slovenski selektor in priznal, da so težkem polfinalu niso imeli dovolj moči.

"To moramo v prihodnjem obdobju popraviti, podrobna analiza bo pokazala, kje smo delali napake. Z opravljenim delom sem izjemno zadovoljen, moji fantje so v teh treh tednih naredili izjemen posel. Nismo osvojili kolajne, a četrto mesto je za nas velik uspeh. Menim, da smo na dobri poti," je še sklenil Vranješ.

Foto: Reuters

Blagotinšek: Glava je še vroča

Zanimiv pogled, malce drugače od selektorja je imel slovenski orjak Blaž Blagotinšek. "Moramo priznati, da so bili Norvežani boljši. Naredili smo preveč napak, izgubljali žoge in zgrešili številne 'zicerje'. Glava je še vroča, a menim, da so nam med prvenstvom preveč zrasli apetiti. Tekmi s Španci in Norvežani sta dobra šole za vse nas, v celoti pa je za nami zelo dober turnir. Čestitke fantom, vsi so dali svoj maksimum. Že aprila nas v Berlinu čakajo olimpijske kvalifikacije in imamo lepo priložnost, da se prebijemo v Tokio," je za STA dejal Blagotinšek.



Preberite še: