Vrhunski dosežek v državi, ki daje športu dvakrat manj kot za odstranitev cestninskih postaj

Slovenski rokometaši so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojili nehvaležno četrto mesto in se morali zadovoljiti z ''leseno'' medaljo. Norvežani so bili boljši in v drugem polčasu povsem nadigrali izbrance Ljubomirja Vranješa, ki so jih po enem največjih uspehov v zgodovini slovenskega rokometa prek socialnih omrežij tolažili slovenski športni asi, govora pa je bilo tudi o odnosu države do vrhunskega športa, izraženega v finančni pomoči.

Slovenija je kljub majhnosti in finančnim težavam, s katerimi se srečujejo športniki na poti do vrhunskih dosežkov, edina evropska država, ki se je na zadnjih evropskih prvenstvih v največjih dvoranskih športih uvrstila med štiri najboljše. Čeprav spada Slovenija med manjše evropske države, vrhunski športniki pa lahko računajo na omejena finančna sredstva iz proračuna, dosega izvrstne, malodane čudežne rezultate na največjih tekmovanjih. Slovenija je v največjih dvoranskih športnih na zadnjih evropskih prvenstvih osvojila prvo (košarka – EP 2017), drugo (odbojka – EP 2019) in četrto mesto (rokomet – EP 2020).

Tomaž Ambrožič, odlični poznavalec dogajanja na področju športnega marketinga, je opozoril na omejena državna sredstva. ''Četrto mesto je še en vrhunski dosežek slovenskega športa, ki pa je kot celota iz perspektive sredstev, ki jih prejme iz državnega proračuna, žal še vedno manj vreden kot odstranitev cestninskih postaj,'' je direktor agencije za športni marketing Sport Media Focus zapisal na Twitterju. Za odstranitev postaj z avtocest je država iz proračuna plačala 45 milijonov evrov, za slovenski šport pa polovico manj (23).

4. mesto @rzs_si na #EHFEURO2020 je še en vrhunski dosežek 🇸🇮 športa, ki pa je kot celota iz perspektive sredstev, ki jih prejme iz državnega proračuna, žal še vedno manj vreden kot odstranitev cestninskih postaj #mislovenci 👊💪👏 — Tomaž Ambrožič (@TomazAmbrozic) January 25, 2020

Krovna rokometna zveza (RZS) se je zahvalila vsem za podporo, ki so jo izbranci Ljubomirja Vranješa čutili vse do Švedske in se z njeno pomočjo zavihteli med štiri najboljše reprezentance v Evropi, hkrati pa izpolnili osnovni cilj, saj so si priigrali nastop na kvalifikacijskem turnirju za nastop na OI 2020 v Tokiu.

Žal ni šlo. V domovino se vračamo kot četrta najboljša ekipa v Evropi. Hvala vsem za podporo! 🇸🇮#mislovenci #dreamwinremember #ehfeuro2020 pic.twitter.com/gvrPlUvQ1A — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 25, 2020

Po porazu z Norveško so Sloveniji za vrhunsko uvrstitev na EP čestitali:

@rzs_si kakorkoli, vrhunski ste 💪 čestitke 👍🥳 — ilka štuhec (@ilkastuhec) January 25, 2020

