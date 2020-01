Slovenci po porazu s Španijo v boj za bron

Španija : Slovenija 34:32 (20:15)

Slovenski rokometaši so na Švedskem zmagovito izbojevali že veliko bitk, na polfinalni pa jim je spodrsnilo. V osrčju Tele2 Arene so morali premoč priznati branilcem naslova s Pirenejskega polotoka, po bolečem porazu pa jih že dan pozneje čaka tekma za bronasto kolajno z Norvežani, osmoljenci današnje prve polfinalne tekme proti Hrvatom, ki je epilog dobila šele po maratonskem boju in dveh desetminutnih podaljških. Slovenci so v svojem četrtem polfinalu na velikih tekmovanjih tretjič ostali praznih rok. Do zdaj so se do najbolj prestižne tekme prebili le na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko so v polfinalu ukanili Hrvate, nato pa v velikem finalu klonili proti Nemcem.

Španci so bili nerešljiva uganka za Slovence. Foto: Reuters

Slovenci so tekmo začeli v standardni postavi Klemen Ferlin, Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Jure Dolenec, Darko Cingesar in Blaž Janc. Slovenski rokometaši so dobro odprli tekmo, srečanje je z obrambo odprl Ferlin, na drugi strani pa se je dvakrat med strelce vpisal Blagotinšek in Slovenijo popeljal v vodstvo z 2:0. Španci so prvi gol dosegli šele po slabih petih minutah igre. V začetku tekme je poškodbo komolca nesrečno obnovil Cingesar, ki se je v drugem polčasu vrnil v igro, v deseti minuti pa so Španci prvič na tekmi povedli (4:3).

Sledil je izenačen boj z obeh strani, v 20. minuti pa so Španci po dveh napakah slovenske izbrane vrste pobegnili na +3 (11:8). Slovenski rokometaši so v prvem polčasu storili preveč tehničnih napak, v drugem delu prvega polčasa pa so povsem popustili tudi v obrambi. Španci so ob koncu prvih 30 minut povedli s petimi goli razlike (20:15). V prvem polčasu sta bila v slovenski izbrani vrsti s po štirimi zadetki najučinkovitejša Blagotinšek in Janc.

Žarek upanja ob koncu

Tudi na začetku drugega polčasa so Španci nadzorovali potek srečanja, prednost pa se je ves čas gibala okoli štirih zadetkov. Slabih 15 minut do konca so imeli Slovenci napad, da bi se približali na dva gola zaostanka, a strel Nika Henigmana ni našel poti do vrat španske ekipe. Ko je bilo že videti, da bodo Španci prišli do zanesljive zmage, so se Slovenci po dveh protinapadih tri minute do konca približali le na dva gola zaostanka. V zadnji minuti so Slovenci zaostajali le še za gol, a so Španci zadeli in tekma je bila odločena. Slovenski rokometaši so izgubili kar 14 žog, velike težave so imeli tudi v obrambi.

Za olimpijske igre v Berlinu z Nemci in Švedi Po porazu slovenske rokometne reprezentance v polfinalu evropskega prvenstva je že jasno, kje, kdaj in proti komu bodo izbranci Ljubomirja Vranješa igrali kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre. Tekmeci varovancev Vranješa bodo Nemci, Švedi in še ena reprezentanca z afriškega prvenstva; turnir bo od 17. do 19. aprila v Berlinu. V Tokio bosta odpotovali dve najboljši ekipi s tega turnirja.

Fotogalerija s tekme Španija : Slovenija, foto: Reuters:

Hrvati po veliki drami in dveh podaljških porazili Norvežane

V prvem polfinalu sta se udarila velikana Hrvaška in Norveška. Tekmo so bolje odprli Skandinavci, ki so povedli s 4:3, nato pa je sledila hrvaška serija 4:1 in kavboji so povedli za dva zadetka (7:5). Na krilih odličnega Marina Marića, ki je v prvem polčasu dosegel kar pet zadetkov, in vratarja Marina Šege so povedli tudi za tri (9:6), na odmor pa so odšli s prednostjo dveh zadetkov (12:10).

Hrvati so dobro vstopili tudi v drugi del. Pri vodstvu s 15:12 so imeli tudi protinapad za vodstvo s štirimi zadetki prednosti, a je norveški vratar Torbjoern Sittrup Bergerud Igorju Karačiću ubranil stoodstotno priložnost. Kazen je sledila. Norvežani so dosegli tri zadetke zaporedoma in izenačili na 15:15.

Hrvati so prvi finalisti. Foto: Getty Images

Zadnjih 20 minut smo spremljali izenačeno srečanje, kjer sta se ekipi izmenjavali v vodstvu. Pri izidu 21:21 je ponovno sam proti norveškim vratom stekel Karačić, a spet je bil uspešnejši Bergerud. Hrvatov to vseeno ni zmedlo in na krilih Domagoja Duvnjaka in dveh ubranjenih sedemmetrovkah rezervnega vratarja Mateja Ašanina so spet povedli s 23:22, prednosti pa jim ni uspelo zadržati, saj je 27 sekund pred koncem Norvežane priključil Magnus Joendal. Hrvati so imeli še napad za zmago, a so ga zapravili in tekma se je zapeljala v podaljšek.

Norveška : Hrvaška 28:29 (23:23, 10:12) Tele2 Arena, 16.573 gledalcev, sodnika: Raluy in Sabroso (oba Španija). Norveška: Christensen, Bergerud, Nikolaisen, Sagosen 10 (3), Overjordet, Overby, Joendal 2, Aar, Björnsen 2, Gullerud 4, Johannessen 4, O'Sullivan 1, Tangen 4, Reinkind 1, Gullikssen, Blonz. Hrvaška: Šego, Ašanin, Marić 6, Duvnjak 8 (2), Hrstić, Stepančić 3, Horvat 4, Šarac, Karačić 2, Musa 1, Mamić, Cindrić 1, Brozović, Matanović 2, Mandić 2, Šipić. Sedemmetrovke: Norveška 5 (3), Hrvaška 2 (2).

Izključitve: Norveška 8, Hrvaška 12 minut.

Rdeč karton: /.



Igralec tekme: Domagaj Duvnjak

V prvih petih minutah smo videli le dva zadetka, po enega na vsaki strani. Zadela sta Duvnjak in Sagosen (24:24). Tudi v drugih petih minutah ni bilo kaj dosti več zadetkov. Norvežani so minuto pred koncem napadali za vodstvo s 27:25, a so se Hrvati ubranili, Marić pa je nekaj sekund pred koncem izsilil sedemmetrovko, ki jo je že po izteku časa izkoristil Duvnjak.

V drugem podaljšku dvakrat po pet minut smo vendarle dobili zmagovalca, po pravi drami je štiri sekunde pred koncem odličnega Bergeruda matiral Željko Musa in Hrvaško z 29:28 popeljal v veliki finale.

EP v rokometu, polfinale:

