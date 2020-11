Alenka Artnik potrdila, da je z drugega planeta: Nov svetovni rekord je zdaj 114 metrov!

Slovenska potapljačica na vdih Alenka Artnik je na tekmovanju Blue Week (AIDA) v Sharm El Sheikhu v Egiptu disciplini z enojno plavutjo postavila nov svetovni rekord. Stari svetovni rekord, ki si ga je delila skupaj z Italijanko Alessio Zecchini, je popravila še za meter in zdaj znaša norih in neverjetnih 114 metrov.

Gre res lahko še globlje, smo se spraševali v sredini decembra, ko je naša najboljša slovenska potapljačica na evropskem pokalu v grški Kalamati postavila svetovni rekord (94 metrov) v disciplini z dvojno plavutjo. Takrat je dejala, da si bo vzela nekaj dni počitka, nato pa zavihala rokave in naredila vse, da mejnik popravi tudi z monoplavutjo.

"Dvojni plavutki gresta v kot, v roke bom vzela monoplavut. Tudi tukaj imam velike načrte," je samozavestno napovedala izkušena Artnikova, ki je sprva mislila, da bo rekord naskakovala v Grčiji, a so tekmovanje prestavili v Egipt, kjer ji je uspelo nemogoče. Svoj rekord 113 metrov iz avgusta 2019 je popravila še za en meter.

"Pogoji so bili izjemni, bogovi so bili na naši strani. Tudi vetra ni bilo, ki nas je prejšnje dni ves čas spremljal. Tudi kov ni bilo, skratka bili so idealni pogoji za narediti veliko stvar in uspelo mi je. Vse je šlo po planih, na koncu sem imela še rezerve, zato sem izredno vesela. Lepšega zaključka sezone si nisem mogla želeti. To je izjemna popotnica za naprej," nam je iz Egipta sporočil Artnikova.

Preberite še: