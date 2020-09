Dokazala, da je nič ne more iztiriti: nov svetovni rekord Alenke Artnik #video

Najboljša slovenska potapljačica na vdih Alenka Artnik se je po zelo stresnem obdobju, ki ga je krojil koronavirus, udeležila evropskega pokala (CMAS) v grški Kalamati. V disciplini z dvojno plavutjo se je potopila na 94 metrov in postavila nov svetovni rekord. Mejnik je popravila za en meter. Rekord je padel tudi v moški konkurenci. V isti disciplini je s potopom na 112 metrov svetovni rekord postavil tudi Francoz Arnaud Jerald in za meter izboljšal rekord ruske podmornice Alekseja Molčanova.

"Potop je bil za v učbenike. Vse je potekalo, kot sem si lahko le želela. Bila sem malce nemirna, saj so še nekateri drugi napadali svetovni rekord, a nato sem se dala v tisti svoj mehurček in se za potop pripravila tako, kot je treba. Vse skupaj ima še toliko večjo težo, saj je za mano res noro leto. Po vsem, kar se je dogajalo, nisem točno vedela, kje sem, a strah je bil odveč. Res sem presrečna, da mi je spet uspel odličen potop," nam je po novem velikem uspehu dejala presrečna slovenska šampionka.

Alenka Artnik je Ukrajinki vzela, kar je bilo že njeno. Slovenska šampionka v disciplini z dvojno plavutjo nima prave konkurence. Foto: Florian Burghardt

Kar tri mesece ni "videla" morja

Pravi, da se ji je po stresni sezoni, ki se je začela že oktobra, odvalil kamen od srca. "Na Filipinih kar tri mesece nisem smela v morje, kar je za nas globinske potapljače velik šok. Pri teh ekstremnih potopih je adaptacija na globino ena od ključnih stvari, a se nisem predala, le prilagoditi sem se morala. Trening se je preselil na kopno, imela sem na voljo tudi bazen, a pravih informacij, kje sem, seveda nisem imela," je dodala.

Prihod na površje in suverenemu protokolu bel karton:

"Ne morem opisati, kako mi je odleglo"

Konec julija je padla odločitev, da se s partnerjem preseli v Grčijo, in upala je, da se bo vendarle odvilo kakšno mednarodno tekmovanje. "Res sem vesela, da je organizatorju uspelo izpeljati to tekmovanje. Vemo, kakšno leto je za nami. Tri mesece brez morja, karantena, nismo smeli niti športati. Bala sem se, da bom veliko izgubila ... Ne morem opisati, kako mi je odleglo, ko sem lahko za nekaj dni odmislila vso norost, ki se dogaja na celini, in se posvetila tistemu, kar počnem najraje. Na koncu mi je uspel še odličen potop in popravek svetovnega rekorda," nam je še zaupala.

Ni še konec sezone. Čez mesec bo napadala rekord tudi z monofinko. Foto: Florian Burghardt

Vzela, kar je že bilo njeno

Artnikova je že prej z 92 metri držala svetovni rekord v disciplini z dvojno plavutjo, a ji je na lanskem svetovnem prvenstvu v Hondurasu rekord vzela Ukrajinka Natalija Žarkova (93 m). "Zdaj sem ji ga vzela nazaj. Že na treningih sem kazala, da grem lahko globoko, a tekme so nekaj povsem drugega. A vse je šlo po načrtih in rekord je spet moj. Glede na to, kako težka je ta disciplina, saj je vse odvisno od moči nog, se vsak meter pozna, a lahko rečem, da imam v svojem žepu še nekaj rezerve," je ponosno dejala.

Zmagoviti vodni ples Artnikove:

Čez mesec dni bo lovila skoraj nemogoče

Simpatična Koprčanka ostaja v Grčiji, čez mesec dni jo čaka še ena mednarodna tekma. "Vzela si bom nekaj dni za počitek, nato pa sledi adaptacija še na večje globine. Dvojni plavutki gresta v kot, v roke bom vzela monoplavut. Tudi tukaj imam velike načrte," je samozavestno napovedala izkušena Artnikova, ki se je pred dobrim letom v Roatanu potopila na norih 113 metrov globine. Izjemen svetovni rekord si deli z Italijanko Alessio Zecchinni.

Gre res lahko še globlje? Alenka je prepričana, da je, mi pa ji verjamemo.

