Sezona kot iz sanj: Ženske smo to sezono ponorele #video

"Občutki po potopu so bili fenomenalni. Ko sem prišla na površje, sem se počutila izjemno sveže. Zdaj je malce pozno za govorit, a resnica je, da bi lahko šla globlje." Foto: osebni arhiv

Potem ko je Alenka že na karibskem pokalu, generalki pred SP v Hondurasu, kazala odlično formo, se je zdelo, da bo velike stvari počela tudi na svetovnem prvenstvu. In jih tudi je. V četrtek je vse v Sloveniji in drugje po svetu na noge dvignila s svetovnim rekordom (113 metrov) in zlatim odličjem v disciplini z monoplavutjo, dan kasneje pa je za zaključek sezone prišla še do srebrnega odličja v disciplini z dvema plavutkama.

Rekordni potop na 113 metrov:

Na koncu ji je bilo kar malce žal, a ni želela tvegati

Slovenska šampionka je na SP v Hondurasu osvojila zlato in srebrno odličje. Foto: Potti Lau "Kot sem že napovedala, tukaj nisem želela ničesar tvegati, saj mi je rekordni potop pobral preveč moči. Želela sem si sezono zaključiti z belim kartonom, kar mi je na koncu tudi uspelo. Potop je potekal brez težav. Končno so imeli dan brez močnih tokov, ki so nam v preteklih dneh oteževali delo.

Občutki so bili fenomenalni. Ko sem prišla na površje, sem se počutila izjemno sveže. Zdaj je malce pozno za govorit, a resnica je, da bi lahko šla globlje. A kot sem rekla, nisem želela iti na glavo, te discipline zadnje dva meseca nisem trenirala, tako da je kar prav, da sem se tako odločila," je po srebrnem odličju v bržčas svoji paradni disciplini dejala Artnikova, ki je pozdravila tudi nov svetovni rekord Ukrajinke Natalije Žarkove, ki se je potopila na globino 93 metrov in za meter presegla tudi rekord slovenske šampionke, ki se je junija na Filipinih potopila na 92 metrov.

So kot ena velika družina

"Res sem vesela zanjo. Ženske smo to sezono čisto ponorele in se ne šalimo. Čeprav se zdi, da smo med sabo velike tekmice, se medsebojno podpirano in druga drugo ženemo naprej. Smo res ena velika družina, kar je za nas šport lahko le dobro. Upam, da bodo po naših stopinjah šli tudi fantje. Bodo pa morali malce bolj resno trenirat," je moško konkurenco spodbodla simpatična Koprčanka, ki je v tej sezoni rušila mejnike.

"Sezono lahko označim kot sanjsko in sem res vesela, da se je vse izteklo, kot se je. Čutim, da sem z energijo povsem pri koncu, tudi motivacije ni več tiste, zato potrebujem malce daljši počitek. Čez nekaj dni odpotujem nazaj proti Sloveniji, od tam pa na zaslužen dopust." Foto: Laura Babahekian

Prva ženska, ki je presegla 110 in 90 metrov

Bila je prva ženska, ki se je z dvema plavutkama potopila preko 90 metrov in tudi prva ženska, ki je šla z monofinko prek 110 metrov. "Pred sezono si nisem mogla niti predstavljati, da bom tako uspešna. Sezono lahko označim kot sanjsko in sem res vesela, da se je vse izteklo, kot se je. Čutim, da sem z energijo povsem pri koncu, tudi motivacije ni več tiste, zato potrebujem malce daljši počitek. Čez nekaj dni odpotujem nazaj proti Sloveniji, od tam pa na zaslužen dopust," je še povedala slovenska šampionka.

Tudi Samo Jeranko še ni rekel zadnje besede. Za zadnji dan prvenstva je napovedal boj za drugo ali tretje mesto. Foto: Osebni arhiv Sama Jeranka

Jeranko po četrto slovensko odličje

Prvenstva v Hondurasu pa še ni konec. Zadnji dan bo novo odličje lovil tudi Samo Jeranko, ki bo nastopil v svoji glavni disciplini FIM, kjer se tekmovalec brez plavutk vleče ob vrvi.

Napovedal je boj za drugo ali tretje mesto, saj je prvo tudi sam že pred dnevi pripisal ruski podmornici Alekseju Molčanov, ki bo zadnji dan lovil še četrto zlato odličje na tem prvenstvu in morda tudi četrti svetovni rekord.

Preberite še: